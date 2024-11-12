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健康最差病患常退出優勢計畫私人保險 紅藍卡成本大增

記者顏伶如／即時報導

華爾街日報報導，健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者，臨終之前最後一年經常退出私人保險，轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，導致由納稅人負擔的紅藍卡成本大增。

報導指出，85歲婦人派翠西亞‧格林(Patricia Greene)嚴重中風之後花了一個月休養，但紅藍卡優勢計畫私人保險公司聯合健保集團(UnitedHealth Group)卻決定不再給付養老院花費。家屬表示，格林身體非常虛弱，無法自行下床，必須繼續留在紐約市皇后區(Queens)養老院，因此只好退出聯合健保集團私人保險，改參加由聯邦政府經營的紅藍卡傳統型聯邦醫療保險。

格林的決定讓聯合健保集團在後來幾個月裡省下數萬元醫院及養老院開銷，但這些費用其實轉由納稅人承擔。參加傳統型聯邦醫療保險的幾個月，也是格林人生的最後時光。

華爾街日報的紅藍卡數據分析顯示，紅藍卡優勢計畫參加者當中，健康狀況最差的病患經常在最需要醫療的時候退出私人保險計畫，許多患者像格林一樣，因為私人保險計畫出現問題，必須轉到傳統型聯邦醫療保險，

根據紅藍卡優勢計畫架構，私人保險公司為老年人、身心障礙民眾提供與傳統型聯邦醫療保險相同等級的服務。紅藍卡優勢計畫由於自掏腰包金額少、擁有牙齒保健等額外福利，讓許多消費者覺得划算。

不過，跟傳統型聯邦醫療保險相比，紅藍卡優勢計畫投保民眾健康狀況變差之後，卻常碰到私人保險公司不願給付的問題，因為保險方案由私人保險集團自行管理，病患能否獲得特定服務、對於看診醫院及醫師是否有限制，都由保險公司審核決定。

數據分析顯示，紅藍卡優勢計畫參加民眾當中，臨終之前最後一年轉回傳統型聯邦醫療保險的比例，從2016年到2022年之間翻了一倍。

2016年至2022年間，累計30多萬人因為長期住院或出院之後住進養老院而退出紅藍卡優勢計畫，巨額醫療花費也從原本的私人保險公司轉而由納稅人承擔。在這段期間，聯邦政府平均每天花費是218元，但聯邦政府每天為傳統型聯邦醫療保險參加者的花費金額卻是7倍。

聯邦醫療保險 紅藍卡 養老院

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