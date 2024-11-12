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紅藍卡B部分明年漲10.3元 每月保費185元 自付額也調高

記者顏伶如／綜合報導
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)B部分(Part B)標準保費，2025年每月將增加10.30元，調高到185元。(美聯社)
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)B部分(Part B)標準保費，2025年每月將增加10.30元，調高到185元。(美聯社)

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)宣布，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)B部分(Part B)標準保費，2025年每月將增加10.30元，也就是從目前的174.70元調高到185元。2023年時，紅藍卡B部分保費為每月164.90元。今日美國報(USA Today)分析，紅藍卡B部分保費調漲的速度，多年來都超過社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)幅度，這就是為何許多老年人手頭困難的原因。

另外，紅藍卡B部分自付額 (deductible)將從2024年的240元，在2025年調高至257元。聯邦醫療服務中心說，自付額調整主要是因為推算成本以及使用增加。

今日美國報分析，紅藍卡B部分保費調漲的速度不但比通膨更快，還超過社安金生活成本調整幅度。根據統計，今年10月通膨增加3.2%，2025年社安金生活成本調整為2.5%。

社安金與紅藍卡政策獨立分析師瑪麗‧強森(Mary Johnson)說，紅藍卡B部分保費調漲速度比社安金生活成本調整更快的情況下，每月領取社安金支票，將有愈來愈高比率花在繳交紅藍卡B部分保費。

由於紅藍卡B部分保費與收入有關，較高收入民眾必須另繳收入相關每月調整金額(Income-Related Monthly Adjustment Amount，IRMAA)。聯邦醫療服務中心表示，紅藍卡B部分使用者當中，約有8%要繳收入相關每月調整金額。

已婚且與配偶同住的民眾若夫妻分開報稅，修改後調整總收入(modified adjusted gross income，MAGI)若在10萬6000元以下，每月只須繳交紅藍卡B部分保費185元；修改後調整總收入超過10萬6000元但未滿39萬4000元，除了紅藍卡B部分保費185元之外，還要另繳收入相關每月調整金額406.90元，等於每月要繳591.90；修改後調整總收入超過39萬4000元，除了紅藍卡B部分保費185元之外，收入相關每月調整金額為443.90元，每月共計要繳628.90元。

強森指出，B部分保費從2005年到2024年平均每年漲5.5%。但社安金COLA平均增加2.6%，如此落差是因為紅藍卡保費開銷，並未納入用來計算COLA的消費者物價指數。

紅藍卡 保費 社安金

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