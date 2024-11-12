我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書

力拱川普勝選後 馬斯克身價狂增700億美元

編譯黃淑玲／即時報導
光看帳面數字，沒計其他效應，特斯拉執行長馬斯克出錢出力挺川普選總統，非常值得。(美聯社)
光看帳面數字，沒計其他效應，特斯拉執行長馬斯克出錢出力挺川普選總統，非常值得。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克力挺川普競選美國總統，已斥資至少1.3億美元，現在知情人士透露，馬斯克輔選川普所成立的政治團體已砸下2億美元。對馬斯克來說，這項支出顯然相當值得，因為在川普確定勝出後，特斯拉股價短短幾天就瘋狂上漲39%，馬斯克的財富也飆增約700億美元。

根據富比士（Forbes）即時億萬富豪排行榜，馬斯克的身價增至3200億美元，穩坐全球首富，財富比第二名的甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）多出近900億美元。艾里森和馬斯克交情深厚，曾擔任特斯拉董事，長期以來也都是共和黨金主，甲骨文股價也有「川普加持」，漲了10%，讓艾里森的身價增加200億美元。

在加密貨幣產業中，川普勝選的大贏家是Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong），他的身價自川普篤定重返白宮後，增加45億美元。Coinbase股價周一單日就大漲20%，上周二選後至今，累計漲幅67%。Coinbase在這次大選中是支持加密貨幣候選人的主要金主，捐助的候選人大多當選，加密幣未來相關法規可望有利幣圈發展。

投資人相信，馬斯克的企業帝國，包括特斯拉、社群平台X、SpaceX、xAI、Neuralink、Boring等公司都將因川普執政，而開創出有利的營運環境。CNBC指出，目前外界所知、聯邦當局對馬斯克旗下事業的19件調查和訴訟，可能部分或全部會撤回。

馬斯克 川普 特斯拉

上一則

紅藍卡B部分明年漲10.3元 每月保費185元 自付額也調高

下一則

美氣候特使：川普重返白宮 遏止氣候變遷工作不會停止

延伸閱讀

南韓執政黨提出特別晶片法案 因應川普政策風險

南韓執政黨提出特別晶片法案 因應川普政策風險
川普當選後 馬斯克母親現身上海代言中國品牌床墊

川普當選後 馬斯克母親現身上海代言中國品牌床墊
「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢

「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢
傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
許多非裔民眾這兩天都收到語帶歧視的簡訊。(Holli Holliday提供)

署名川普支持者簡訊全美發送 要求非裔去「摘棉花」

2024-11-08 11:31

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲