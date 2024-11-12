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加州、新州、紐約州野火擴大 公園處1員工救火殉職

記者張聲肇／綜合報導
異常乾燥的天氣導致東西兩岸野火頻傳，新澤西州與紐約州自10月1日以來，野火頻傳，延燒面積擴大。(美聯社)
異常乾燥的天氣導致東西兩岸野火頻傳，新澤西州與紐約州自10月1日以來，野火頻傳，延燒面積擴大。(美聯社)

初冬異常乾燥的天氣導致東西兩岸野火頻傳，新澤西州數千畝林地焚燒不止， 紐約州公園處18歲員工瓦斯格茲(Dariel Vasquez)9日執行救火任務時不幸殉職。

瓦斯格茲在紐約州橘郡史特靈森林(Sterling Forest)滅火時，遭倒下的大樹壓死；其母校拉瑪波高中(Ramapo High School)11日為他舉行追思會。

與紐約州簡寧斯溪(Jennings Creek)接壤的新澤西州帕賽伊克郡(Passaic County)野火延燒面積從2500英畝擴大為3000英畝，該州森林消防處說，截至10日傍晚6點半，僅撲滅10%面積的野火，25座建築慘遭祝融之災。

雖然10日夜裡下了一點雨，當局稱「杯水車薪，無濟於事。」處長唐諾利(Bill Donnelly)說，氣象預報說還會下雨，但火勢太大，解決不了問題，「野火將延燒到我們的控制線，這是無可避免的。」

他說，這場野火可能延續到本周末，「本處希望及早清理出控制界線，把火勢控制住。」200名當地志工10日加入75名消防員的行列，一起撲滅野火。他認為還不必撤離居民。

紐約州渥維克市(Warwick)消防隊呼籲綠木湖(Greenwood Lake)東側懸崖路(Cliff Road)上的居民離開家裡，但沒有強制撤離。綠木湖村供電暫停，以策安全，美國紅十字會搭建了臨時庇護所。

唐諾利說，「不只地上火在燒，地下也在燒，要控制住極費人力，要多很時間和精力，從這些數目字就可看出來，消防人員已經筋疲力盡。」

乾旱和強風是野火易燃難滅的原因。新州10月1日以來，接獲537起野火通報，延燒面積達4500英畝。同一時間，紐約州也有60處野火，延燒面積2100英畝。

西岸的加州，凡杜拉郡(Ventura County)的「大山野火」(Mountain Fire)更延燒達2萬英畝，郡消防局說，到10日晚上為止，僅控制住26%的面積。

紐約州 新澤西州 加州

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