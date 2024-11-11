我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書

川普當選後 馬斯克母親現身上海代言中國品牌床墊

記者黃雅慧／即時報導
馬斯克的母親梅耶．馬斯克近期擔任大陸智慧睡眠床墊代言人。（取材自荊楚網）
馬斯克的母親梅耶．馬斯克近期擔任大陸智慧睡眠床墊代言人。（取材自荊楚網）

前總統川普確定再度入主白宮後，其有力支持者、特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk），甚至其家人動向引注目。值得注意的是，馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）8日現身上海，出席由其擔任代言人的中國本土寢具品牌首家門店開幕活動，會中在被問及馬斯克是否從政時稱：「他更熱愛火箭和汽車。」

梅耶．馬斯克頻繁前往中國，她9月便成為中國本土寢具品牌「喜臨門」旗下智慧睡眠生態品牌「aise寶褓」全球品牌代言人。

綜合新京報、荊楚網等媒體報導，「aise寶褓」的首家線下旗艦店8日開幕，上海首款產品也正式對外交付。活動現場，「aise寶褓」總經理陳萍淇、「aise寶褓」首席產品官王峰，向全球品牌代言人梅耶．馬斯克等首批用戶交付產品。而梅耶．馬斯克在活動現場也大讚該款床墊功能。

這也是美國大選後，梅耶．馬斯克首度現身上海。活動中，梅耶．馬斯克被問及美國大選一事，她回應道，對於選舉結果感到高興且並不驚訝。對於馬斯克在這次選舉的表現，她稱馬斯克全心投入，要讓美國成為更好且讓人充滿希望的國家，「而我們現在有了希望」。

喜臨門創辦於1984年，為中國民企，主營床墊，2012年在A股上市，被稱「中國床墊第一股」。目前旗下產品進駐多個國家與地區，包括人民大會堂、釣魚台賓館與中國國家戲劇院等公家單位，還有外資酒店如喜來登、萬豪等高級酒店都能見到喜臨門的產品。「aise寶褓」是喜臨門今年4月剛成立的新品牌。

據了解，梅耶馬斯克長年居住在上海，也常可在期社交媒體上曬出她在上海生活的照片。今年母親節，梅耶．馬斯克也在上海收到來自馬斯克送的母親節花束。

馬斯克的母親梅耶．馬斯克（右三）近期在上海出席智慧床墊首家門店開業活動，會中談及...
馬斯克的母親梅耶．馬斯克（右三）近期在上海出席智慧床墊首家門店開業活動，會中談及馬斯克是否從政時稱「他更熱愛火箭和汽車。」（取材自荊楚網）

馬斯克 母親節 美國大選

上一則

紅藍卡B部分明年漲10.3元 每月185元 自付額也增至257元

下一則

高檔養老社區正夯 先付數百萬…每月再繳1.4萬元 等候名單排很長

延伸閱讀

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲
川普：台灣要付美國保護費 美國會「犧牲」台灣嗎？

川普：台灣要付美國保護費 美國會「犧牲」台灣嗎？
川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力

川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力
川普回白宮上班第一件事：把偶像邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室

川普回白宮上班第一件事：把偶像邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室

熱門新聞

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36
許多非裔民眾這兩天都收到語帶歧視的簡訊。(Holli Holliday提供)

署名川普支持者簡訊全美發送 要求非裔去「摘棉花」

2024-11-08 11:31

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲