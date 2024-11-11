淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

2024大選，副總統賀錦麗 慘敗，民主黨 人爭相抓敗選戰犯扛責，結果積極為民主黨出錢出力的好萊塢影星喬治克隆尼(George Clooney)成為頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。

每日郵報(Daily Mail)報導，知情人士透露，賀錦麗敗選後，民主黨人將敗選原因歸咎給克隆尼，讓他無法接受：「克隆尼認為賀錦麗敗選後，讓他成為眾矢之的，根本毫無道理，並認為要他為賀錦麗敗選負責，簡直不公平。」並強調：「他非常支持民主黨，還投入如此龐大資金與時間，如今他不想再過問政治，因為非常沮喪。」

知情人士還為63歲的克隆尼打抱不平：「克隆尼當時投書時，並未表示拜登 不宜挑選賀錦麗接棒。」補充道：「克隆尼建議民主黨人應該退一步，看看有哪些人選，這也是當時他何以沒有立即支持賀錦麗的原因。」

根據報導，力挺民主黨不遺餘力的克隆尼曾為拜登競選團隊募款3000萬元，但眼看拜登選情低迷，今年7月間向紐約時報投書呼籲拜登退選並宣稱：「讓這位總統參選，我們無法在11月大選獲勝。」

結果這篇投書成為壓垮拜登的最後一根稻草，拜登宣布退選同時也點名賀錦麗接棒，幾周後克隆尼也公開支持賀錦麗並感謝拜登退選「拯救民主」。

不料選舉結果大意料，川普以312張選舉人票勝出，同時國會兩院也由共和黨取得優勢，面對難堪的敗選，民主黨人紛紛表達不滿：「這都是喬治克隆尼的錯！」另外有網友在X發文嘲諷：「川普不要忘了感謝好萊塢明星，尤其是喬治克隆尼。」

此次大選，影藝圈除了克隆尼出錢出力，還有影后茱莉亞羅伯茲(Julia Roberts)、影星威爾法洛(Will Ferrell)、歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)與碧昂絲(Beyoncé)，甚至共和黨籍前加州州長阿諾(Arnold Schwarzenegger)也倒戈支持賀錦麗，可惜仍無力回天。