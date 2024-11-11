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周末票房「猛毒」仍居冠 休格蘭「異教詭屋」來勢洶洶

編譯徐薏茹／綜合報導
休葛蘭(Hugh Grant)主演的恐怖驚悚片「異教詭屋」(Heretic)首映周末票房1100萬元，由於製作預算低於1000萬元，已經輕鬆回本。這部休葛蘭迄今最黑暗的演出頗獲好評，但觀眾反應普通。(美聯社)
休葛蘭(Hugh Grant)主演的恐怖驚悚片「異教詭屋」(Heretic)首映周末票房1100萬元，由於製作預算低於1000萬元，已經輕鬆回本。這部休葛蘭迄今最黑暗的演出頗獲好評，但觀眾反應普通。(美聯社)

儘管影評欠佳，湯姆哈迪(Tom Hardy)主演的「猛毒最終章：最後一舞」(Venom: The Last Dance)連續第三周登上北美票房冠軍，票房收入為1620萬元。

由於5日遇上總統大選，大型電影公司避開不推新片，讓「猛毒」第三集得以保持其排名，儘管該片在國內票房表現不夠理想，10月底的首映票房成績低於預期，但海外表現出色，票房幾乎是北美的三倍，達2億7940萬元，全球總收入為3億9420萬元。

休葛蘭(Hugh Grant)主演的恐怖驚悚片「異教詭屋」(Heretic)和假期電影「史上最佳聖誕盛會」(The Best Christmas Pageant Ever)爭奪第二名，若只計算周末三日的票房，「異教詭屋」首映周末票房為1100萬元占上風，「史上最佳聖誕盛會」則因前一周末搶先看的220萬票房，使其首映總票房達1110萬元。

A24發行的「異教詭屋」由2018年恐怖電影「噤界」(A Quiet Place)的編劇史考特貝克(Scott Beck)、布萊恩伍茲(Bryan Woods)執導，儘管「異教詭屋」因休葛蘭迄今最黑暗的演出獲得好評，但觀眾反應普通，在CinemaScore的觀眾分數獲得C+，不過由於其製作預算低於1000萬元，電影將輕鬆賺得利潤

「史上最佳聖誕盛會」由獅門娛樂(Lionsgate)和王國故事公司(Kingdom Story Company)發行，改編自芭芭拉·羅賓遜(Barbara Robinson) 1972年的童書，由達拉斯·詹金斯(Dallas Jenkins)執導，獲得觀眾好評，CinemaScore評分為A，電影製作預算約1000萬元。

環球影業(Universal)和夢工廠動畫(DreamWorks Animation)的「荒野機器人」(The Wild Robot)上映第七周仍持續受到歡迎，以660萬元票房獲得第四名，國內票房累計1億3020萬元，全球票房達2億9200萬元。

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