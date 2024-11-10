企圖用無人機炸毀發電站 田州白人至上主義者被捕

11月2日，費利培在納許維爾發電站附近試飛無人機，準備當晚發動攻擊，不料當晚即遭到逮捕。(司法部)

田納西州 24歲白人至上 主義者費利培(Skyler Philippi)因企圖用炸彈無人機攻擊納許維爾發電站，2日遭逮捕及起訴。

據司法部起訴書，費利培對聯邦調查局(FBI )線民表示，他想炸毀多座發電站來「震撼整個體系」，讓全國電網崩潰。他也提及對基督教青年會(YMCA)展開大規模槍擊、在田納西州製造火車出軌事件等。他自稱和多個白人至上主義團體關係密切，堅信有關911恐怖攻擊的陰謀論。

2024年9月，費利培詳細計畫在無人機上裝置炸藥，讓它直衝發電站，並談及曾經發生過的攻擊電網事件，表明自己要攻擊多個發電站，包括分別位於納許維爾和路易斯維爾的發電設施。9月底，他把攻擊目標縮小到納許維爾地區的兩個發電所。

他和FBI線民討論如何取得炸彈材料，他要的是「能夠穿透四分之三吋金屬」的炸藥材料，結果只弄到不像所謂的「窮人C-4」炸藥，威力遠不如塑膠炸藥；他還想自己組裝管狀炸彈，又向FBI線民購買黑色炸藥，引爆自製炸彈。

到了10月，費利培持續連繫FBI線民，討論如何躲避法網，擬定攻擊計畫，也隨時回報他組裝無人機的進展，10月19日，他一名線民說，他還需要更多炸藥。

聯邦檢察官指出，費利培11月2日動手執行炸毀發電站的計畫，線民提供無爆炸威力的啞彈給他，並陪他到納許維爾。兩人試飛無人機，讓它飛到發電站附近，然後回到旅館。線民還主持一場維京人向雷神祈禱的儀式，參加的都是白人至上論者。就在這場合，費利培說「是幹大事」的時候了，完成此壯舉就會「名載史冊，永垂不朽。」