川普勝選…社群充斥厭女聲浪：滾回廚房、你的身體我的選擇

大選後在社群平台X與TikTok充斥厭女聲浪，減出諸如「你的身體、我的選擇」和「滾回廚房」等謾罵字眼，讓許多女性網友不堪其擾。(路透)

2024大選已經結束，但隨之而來在社群平台X與TikTok，充斥一片厭女聲浪，諸如「你的身體、我的選擇」和「滾回廚房」等謾罵字眼，讓許多女性網友不堪其擾，發起反制行動。

根據彭博(Bloomberg)報導，在確定川普 二度入主白宮後，厭女粉絲專頁Manosphere似乎打了雞血般在社群平台四處開嗆，宣揚川普勝選正是選民唾棄墮胎 權與性別平等的鐵證。

推廣生育政策的非營利組織ISD調查發現，Manosphere「似乎將選舉結果視為認證書，以便更公開、更積極主張限制女權的言論」。

報導指出，今年大選期間，性別議題是川普與賀錦麗宣揚的主要議題，堪稱一場性別之戰，尤其賀錦麗猛打墮胎權益牌，爭取女性選民支持；相較之下，川普陣營藉助全球首富馬斯克(Elon Musk)威望以及大受年輕族群歡迎的播客節目，全力拉攏男性選民支持。

ISD指出，白人至上主義者、也是知名播客富恩特斯(Nick Fuentes)靠著推播「你的身體、我的選擇」(your body, my choice)等口號，反嗆女權主義者，投票 後的11月6日點閱率爆增4600%。

與此同時，網路還出現呼籲撤銷賦予美國女性投票權的第19修正案的貼文，數量比一周前激增663%；而且自11月5日以來，富恩特斯在X發布的貼文點閱率也超過5800萬次。

跡象顯示，這波厭女風潮已經蔓延至各級校園，學區人員透露，有男孩故意在課堂上向女孩嗆聲「你的身體、我的選擇」，羞辱意味濃厚。

據報導，自聯邦高院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，終止聯邦墮胎權以來，女權運動者再度高喊1960年代女權運動口號「我的身體、我的選擇」(my body, my choice)，積極爭取墮胎權益。

同時社群平台也出現反制聲浪，呼籲全國女性援用韓國女性反抗男性的「4B」(四不)運動，也就是不與男性發生性關係、不與男性約會、不生育以及不與男性結婚，累計獲得超過2000萬點閱率。