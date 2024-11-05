波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

波音公司的勞工投票同意接受新的勞動合約，結束超過七周以來的罷工行動。（路透）

航太 業巨擘波音(Boeing)罷工 七周，4日峰迴路轉，工會成員投票 通過資方調薪新方案，宣告罷工行動結束。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，擁有3萬3000名成員的「國際機械師及航太工人協會」(International Association of Machinists and Aerospace Workers，簡稱IAM)4日針對資方所提調薪38%、接近勞方要求40%的最新合約方案，進行投票，並以59%絕對多數同意接受新合約，結束罷工。

波音執行長奧特伯格(Kelly Ortberg)隨即發函給員工：「儘管過去數月來，對我們所有人而言都相當艱辛，但我們屬於同一團隊一部分。」並補充道：「我們只有透過傾聽與共同努力才能向前邁進，要恢復波音指標企業的卓越形象，還有諸多任務要完成。」

報導指出，波音員工可以最快自11月6日、最遲必須在11月 12日重回工作崗位。

工會宣稱新合約提高加薪幅度以及更高獎金，讓每位員工可獲得約1萬2000元工作獎金。

波音結束罷工消息傳至白宮，拜登總統發表聲明表示：「過去四年來，我們證明集體談判確實奏效，良好的合約有利於勞、資雙方與消費者，並且是美國經濟成長的關鍵。」