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網紅松鼠被安樂死引發網路炸鍋 馬斯克乘機助選

編譯俞仲慈／綜合報導
網紅松鼠「花生」被紐約州環保單位處以安樂死之後，在網上掀起風暴。(美聯社)
網紅松鼠「花生」被紐約州環保單位處以安樂死之後，在網上掀起風暴。(美聯社)

擁有數十萬粉絲追蹤的網紅松鼠「花生」(Peanut)日前被紐約州保育機構處以安樂死，引發網友譁然，紛紛痛罵當局失職，全球首富馬斯克(Elon Musk)也湊上一腳，在社群平台X指控政府當局是無情的殺人機器，甚至聲稱只要川普當選，民眾的寵物就不會被政府殺害，或被移民吃掉。

根據Sky News報導，「花生」自七年前被主人朗戈(Mark Longo)收留照顧以來，其生活點滴經常出現在Instagram，累積超過53萬3000名粉絲追蹤，成為名符其實的網紅松鼠，大受歡迎程度還吸引媒體爭相報導。

不料日前紐約州環保廳(DEC)接獲檢舉，強行扣押「花生」並處以安樂死，消息傳開後，引爆社群媒體譁然；保守派新聞網站Babylon Bee表達不滿並強調：「頭戴MAGA棒球帽的激進松鼠將會揭竿而起。」

至於此次大選力挺前總統川普的世界首富馬斯克也趁機見縫插針在社群平台X發文表示：「川普會拯救松鼠，『花生』，安息吧。」

同時馬斯克還上傳一張由AI生成的松鼠圖像，模仿電影「星際大戰」(Star Wars)主角歐比王(Obi-Wan Kenobi)手握光劍並意有所指標註：「即使你打敗我，我也將變得比你想像的更強大。」

面對網友提問：「這些機構到底雇用什麼樣的人？竟然會去殺害一隻寵物松鼠？」馬斯克回答乾淨俐落：「政府就是一台沒心沒肝的無情殺人機器。」

朗戈在得知「花生」不幸消息後，上傳「花生」生前與妻子玩耍影片以示哀悼，並指控DEC將「花生」與另一隻受傷浣熊弗雷迪(Fred)處以安樂死，只是為了進行狂犬病檢驗，吸引馬斯克親自回應表示：「大錯特錯」。

朗戈受訪時表示：「他們抓走牠們、殺害牠們，州政府根本是衝著我來，卻帶走這個星球上最受歡迎的兩隻動物，而且沒有將牠們隔離。」並呼籲：「希望聯邦政府與紐約州能夠對其資源運作加以解釋。」

馬斯克 紐約州 川普

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