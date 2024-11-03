愛達荷州管轄6郡衛生局不給新冠疫苗 全美政府單位首見

主管愛達荷州六個郡公衛當局日前票決不再提供新冠疫苗，成為全美公衛機關首例。(美聯社)

愛達荷州 管轄六郡公共衛生事務的「西南區衛生局」(Southwest District Health)七名理事以4：3票決，不再提供新冠疫苗 給轄區居民，成為全國第一個不提供疫苗的政府單位，而供應疫苗是公立衛生部門的基本職務。

美聯社報導，雖說德州公衛單位的決策者禁止提倡接種新冠疫苗，佛州 衛生廳長不顧醫學界共識而反對疫苗，但全國尚未有政府機構徹底禁止疫苗。

「全國郡區城市公衛官員協會」(National Association of County and City Health Officials)政府與公共事務長卡薩羅蒂(Adriane Casalotti)表示，從來不曉得有這種事；她表示公衛機構曾因疫苗成本或需求量低而停止供疫苗，但未曾因為「對醫療產品本身有意見而下判決」。

這六郡轄區位在愛達荷與俄勒岡州界，其中三個郡在博伊西(Boise)都會區。該公衛區的新冠疫苗需求量已然下降，2021年施打1601劑，2024年迄今為64劑。其他疫苗也是一樣，愛達荷的兒童疫苗不接種率為全國最高，去年爆發罕見的麻瘋症，十人得病後，西南區衛生局才匆匆設法遏止病情。

雖然西南區醫務首長作證說，新冠疫苗有其必要，但區理事會10月22日仍以4票對3票，支持禁止提供。