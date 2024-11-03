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馬斯克投入太空運輸、電動車、太陽能 提早布局20年

記者馬瑞璿／綜合報導
20年前沒人看懂馬斯克為什麼橫跨太空運輸、電動車、太陽能，20年後業界才看懂。(路透)
20年前沒人看懂馬斯克為什麼橫跨太空運輸、電動車、太陽能，20年後業界才看懂。(路透)

談起低軌衛星，無人不知馬斯克的星鏈計畫，20年前沒人看懂馬斯克為何橫跨太空運輸、電動車、太陽能，20年後業界才看懂，企業老闆點出，「他的每一項事業都是緊扣在一起的，你可以說馬斯克已經自成一個生態系，這也將影響往後的20年產業變化」。

說起馬斯克最有名的三項事業，分別是2002年創立太空探索技術公司SpaceX、2004年特斯拉，以及2006年成立、但2016年併購進入特斯拉的太陽能發電公司SolarCity，當時沒人看得出這三項事業有何關聯。

「如果將電動車放在起點，就會發現馬斯克每項事業都是緊扣在一起的。」當電腦走向AI、可以取代人腦時，路上的每一台車都可以是自駕車，這是為什麼馬斯克後期要投資AI的主因。

要讓電動車好好地在路上行駛，還有兩件問題要解決，一個是充電，另一個則是通訊。電動車最主要的動能來源，就是「電力」。特斯拉剛開賣時，路上的充電樁有限，對於開電動車的人來說，相當不方便，這也是為什麼SolarCity在很早期時就開始跟特斯拉合作，提供家用能源儲備產品Powerwall。

電動車充電問題解決了，下一個問題就是「通訊」。當人能開車的時候，通訊看起來是最不需要的功能，但是當自駕時代來臨，汽車則要有穩定的GPS、行動網路通訊連線，才能確保到目的地。於是，低軌衛星成了新解方。低軌衛星直接將基地台放在外太空上面，連荒郊野外、沙漠或山區，都可以綿密布建通訊網路，不怕自駕系統迷路。

馬斯克爭議不少，在許多場合口出狂言，但放眼現在的科技產業新技術，確實都有他深耕的心血，也許再過20年，這些新技術也將引領人們走向全新的世界。

低軌衛星擁有更大傳輸頻寬，民眾傳送圖片、影片都不是難事，同時，也有愈來愈多業者投...
低軌衛星擁有更大傳輸頻寬，民眾傳送圖片、影片都不是難事，同時，也有愈來愈多業者投入這個市場。(美聯社)

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