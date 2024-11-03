遭鄰居檢舉 網紅松鼠扣押後安樂死

頭戴迷你牛仔帽的松鼠「花生」。飼主朗戈把的「花生」日常生活影像上傳Instagram、抖音等社媒平台與網友分享，意外將牠捧成動物界網紅。(美聯社)

紐約州 一名男子將一隻野生孤兒松鼠帶回家照料，意外將牠捧成網紅，不料遭鄰居檢舉，連同家中飼養的浣熊都遭到保育官員扣押。後來兩隻動物均被安樂死，讓飼主痛不欲生。

美聯社報導，紐約州機械工程師朗戈(Mark Longo)家中飼養的一隻野生松鼠「花生」(Peanut)10月30日遭到紐約州環保廳(DEC)扣押，另外一隻名叫「弗雷德」(Fred)的浣熊也一併被帶走。

隨後DEC與希芒郡(Chemung)衛生單位證實遭扣押的「花生」與「弗雷德」最終命運：「為了預防狂犬病，兩隻動物都被安樂死。」並強調：「強烈建議任何接觸過這兩隻動物的人士尋求醫師諮詢。」

朗戈獲知消息後也透過Instagram告知這項噩耗：「10月30日DEC做出毀滅性決定，對我們心愛的松鼠『花生』和浣熊『弗雷德』施以安樂死，儘管我們強烈呼籲手下留情，卻選擇無視我們的請求，讓我們深陷震驚與悲痛。」

報導指出，朗戈七年前目睹「花生」母親被汽車撞死，於是將小松鼠帶回家照顧，八個月後一度野放，可惜「花生」已經喪失野外求生本能，朗戈指出：「經過一天半，我發現牠坐在我家門廊，失去半截尾巴而且骨頭外露。」於是將「花生」留下來飼養，並經常把牠的日常生活影像上傳Instagram、抖音 等社媒平台與網友分享。

活潑好動的「花生」頭戴迷你牛仔帽以及針織兔子耳朵，模樣可愛，生前已經累積數十萬粉絲追蹤，並引起媒體報導；至於浣熊弗雷德則是因為受傷而被朗戈收留，原本打算等傷勢痊癒後，將牠野放回樹林。