美生育率新低 30%年輕人不想要孩子

美國出生率不斷下跌，也成為今年大選的主要議題之一。圖為紐約州一家醫院的新生兒。(美聯社)

美國出生率持續下降，新聞周刊(Newsweek)與倡議組織「獨立中心」(Independent Center)聯合進行的民調顯示，30%的Z世代(1997年至2012年出生)和千禧世代(1981年至1996年之間出生)的年輕人既沒有也不想要孩子。

據報導，該調查訪問1200名45歲以下的可能選民，探討「年輕人的美國夢是否只是個夢」。除了三成的Z世代和千禧世代不想要孩子，62%表示已經或想要生孩子、9%表示不確定。23%表示由於氣候變遷 ，生孩子是不負責任的行為；60%持相反意見、17%表示不確定。

疾病防治中心(CDC)4月宣布美國整體生育率已降至歷史最低。許多公眾人物早已對此現象表示擔憂，如億萬富豪馬斯克 曾發文稱「一個文明面臨的最大危險便是出生率下降」。

緬因大學的社會學教授布萊斯通(Amy Blackstone)對此並不感到驚訝，她表示，千禧世代多年來一直表達他們擔心人類影響氣候，特別是在碳足跡高得離譜的西方國家。她補充說，許多人開始將「非父母」視為「身分認同政治」(identity politics)的一部分，像是TikTok上很多人使用#childfree標籤，他們主張無子女是個有意義的類別，本身就值得認可。

前住屋及都市發展部長、右傾組織美國基石研究所(American Cornerstone Institute)創辦人卡爾森(Ben Carson)則說這股運動「反人類、反家庭、反生命」，美國人應該全力拒絕這種詆毀核心家庭的意識形態、珍惜家庭生活的美好。「身為美國人，我們有責任支持家庭、建立社區，培養下一代公民價值，為國家未來做好準備」。

布萊斯通支持「每個人做出最有利於自己的決定」，她還提到了本次選舉周期的首要問題之一：生育權，「他們(千禧世代和Z世代未來家庭)會被允許組建自己選擇的家庭嗎？還是政府會為他們做決定？」

副總統賀錦麗承諾將墮胎 權作為關鍵優先事項；以最高法院2022年推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)而居功的前總統川普否認當選後將簽署全國墮胎禁令，表示仍希望由各州決定是否禁止墮胎。