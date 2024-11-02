我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

特斯拉北美最大營運中心 落腳紐約皇后區 明年動工

記者高雲兒╱紐約報導
電動汽車製造商特斯拉(Tesla)將在紐約皇后區白石快速路(Whitestone Expressway)建設其北美最大的營運中心，這一15萬平方呎的設施將於2025年動工。(記者高雲兒／攝影)
電動汽車製造商特斯拉(Tesla)將在紐約皇后區白石快速路(Whitestone Expressway)建設其北美最大的營運中心，這一15萬平方呎的設施將於2025年動工。(記者高雲兒／攝影)

電動汽車製造商特斯拉(Tesla)將在紐約市皇后區鄰近法拉盛的白石快速路(Whitestone Expressway)3002號建設其北美最大的營運中心，這一占地15萬平方呎的設施將於2025年動工。屆時，這座兩層設施將成為特斯拉在東海岸的關鍵物流和服務樞紐。

新設施位於原皇后區大學點多功能影院的舊址，該地點曾是一個購物中心，除電影院外，還包括玩具反斗城(Toys R Us)、派對城(Party City)等零售商。最初，該物業業主三角股份公司(Triangle Equities)計畫拆除建築，興建大型倉儲和物流中心。但在與特斯拉達成租賃協議後，三角股份決定投入800萬元翻修現有場地，以滿足特斯拉的運營需求。

未來該營運中心的設施規模將進一步擴展。根據仲量聯行(JLL)的第三季報告，這處15萬3000平方呎的場地翻修後，將提供約775個停車位，

特斯拉觀察家兼社交媒體影響者梅李特(Sawyer Merritt)在社群媒體表示，特斯拉的這一營運中心將配置20個專用的電動車充電位。完工後，該設施將成為特斯拉在北美最大且最重要的營運中心，提供銷售、交貨等多項服務，提升其在紐約及周邊地區的運營能力。

目前，特斯拉在布碌崙(布魯克林)和長島有一些展廳和指定維修中心，但皇后區尚無這類設施。由於特斯拉採用繞過傳統經銷商的獨特銷售模式，公司在拓展門店方面已經涉及多起法律糾紛。

另外，作為紐約市超級充電站網絡擴展的一部分，特斯拉於今年8月在皇后區馬斯佩斯(Maspeth)還購置了一塊四萬平方呎的地塊，用於擴大充電設施。

華人業者認為，隨著特斯拉的入駐，對皇后區的房地產市場將是利好。紐約亞美地產協會(New York Asian American Real Estate Association)會長江少英表示，這一大型設施的建設將帶動周邊商業活動，並推高房地產價格。

特斯拉 皇后區 紐約市

上一則

近半美國陷乾旱 100多個觀測站記錄到史上最乾10月

下一則

恐慌、焦慮、恐懼…冬季將至 光療化解憂鬱

延伸閱讀

特斯拉北美最大營運中心落腳皇后區 助長房市

特斯拉北美最大營運中心落腳皇后區 助長房市
特斯拉內部人要賣股了 將出售總值約3億元的股票

特斯拉內部人要賣股了 將出售總值約3億元的股票
特斯拉租皇后區大學點影院 擬改為兩層設施 用途未公布

特斯拉租皇后區大學點影院 擬改為兩層設施 用途未公布
特斯拉租下紐約皇后區大學點電影院 用途未公布

特斯拉租下紐約皇后區大學點電影院 用途未公布

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
自幼從南韓被領養來美的莉雅·艾蒙奎斯特(Leah Elmquist)一直到2022年40歲生日前夕才取得美國公民和護照。她曾在海軍服役10年，儘管表現優異，但因為沒有公民身分，升遷受阻，而且被拒於許多機密資料以外。退伍以後，她更是時刻擔心會遭到遣返。(美聯社)

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

2024-10-25 19:10
前總統歐巴馬的大女兒瑪莉亞歐巴馬，刻意省略姓氏，闖蕩電影界。(路透資料照片)

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

2024-11-01 00:15
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37
密西根州特洛伊學區董事會的七名成員，現任主席施密特(後排右一)去年在一封電子郵件中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。(特洛伊學區董事會官網)

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

2024-10-29 16:55

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了