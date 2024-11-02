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歐記健保即起登記 近2100萬人受益 今年首納夢想生

記者胡玉立／綜合報導
俗稱「歐記健保」的平價醫療保險計畫1日開始登記，若想在明年享受平價醫療保險，須在12月15日前登記。(路透)
俗稱「歐記健保」的平價醫療保險計畫1日開始登記，若想在明年享受平價醫療保險，須在12月15日前登記。(路透)

「平價醫療法」(Affordable Care Act，俗稱「歐記健保」)透過保險市場提供的2025年醫療保險，1日起開放登記。衛生服務部長貝西拉(Xavier Becerra)表示，全國有近2100萬人受益於該法案補貼，「國人總算可以將醫療保健視為既有權利，而非特權；我相信沒有人希望獲得可負擔健保的權利遭人剝奪。」今年另有超過10萬名「夢想生」首次獲准加入歐記健保。

開放登記期限將在明年1月15日結束，但若想在新的一年加入投保，須在12月15日前登記。

歐記健保補貼將於明年到期；在總統大選倒數之際，「歐記健保」的未來已成關鍵議題。若前總統川普入主白宮且共和黨控制國會，該計畫幾乎肯定會出現重大變化。拜登政府在新冠疫情期間宣布數十億元稅收抵免措施，擴大數百萬國人加保資格，許多人因為獲得補貼、更能負擔得起醫療保險，登記率大幅提高；但這些都已面臨風險。

川普重要盟友、眾院議長強生(Mike Johnson)10月28日在賓州競選時明白否定歐記健保，誓言在川普治下由共和黨控制的國會將「大舉改革」、「醫療改革將是首要議程之一」。強生辦公室後來聲明表示，強生不打算完全廢除該法案。但一般認為，他的說法顯示一旦共和黨上台，可能會重塑聯邦政府及社會計畫。

川普曾表示他有修改歐記健保的想法，但他上一屆任期內未能成功完全廢除該法案。歐記健保參加人數，在川普執政期間下滑至1100萬人歷史低點，拜登政府時期人數大幅上升；但納稅人也必須投入數十億元補貼經費，才能實現如此成長。國會需通過新法繼續提供補貼，未來10年補貼成本可能高達3350億元。部分共和黨人對此數字不以為然；近幾個月來，共和黨人對政府開支和詐欺表示擔憂。

今年5月拜登政府頒布新規，允許參加「童年抵美暫緩遣返」計畫的夢想生，11月1日起首次參加歐記健保，也可享有補貼降低保費。預計受惠者將超過10萬人。

歐記健保 共和黨 川普

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