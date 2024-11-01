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Politico：華裔牧師林大衛因美中換囚獲釋

記者陳宥菘／綜合報導
因在美國騷擾民主活動人士而被判九個月監禁的中國籍留學生吳嘯雷(另譯吳曉磊)已於9月16日被減刑釋放並返回中國，據信與今年9月美中換囚行動有關。(路透)
因在美國騷擾民主活動人士而被判九個月監禁的中國籍留學生吳嘯雷(另譯吳曉磊)已於9月16日被減刑釋放並返回中國，據信與今年9月美中換囚行動有關。(路透)

據Politico報導，美國政府今年9月以釋放一名在美國拘留的中國公民為條件，換取被中國關押18年的美國華裔牧師林大衛(David Lin)的自由。這可能是美國近代史上首次用一名中國公民，來換取一名美國人的交易。

同時，此前因騷擾民主活動人士而被判九個月監禁的中國籍留學生吳嘯雷(另譯吳曉磊)已於9月16日被減刑釋放並返回中國，有消息說，這是9月美中換囚行動的一部分。但美國之音指出，目前暫無法獨立證實吳嘯雷提前釋放與遣返是否與林大衛獲釋有直接關係。

Politico引述三名知情人士報導上述消息。美國國務院尚未公開透露這項換囚行動，並拒絕回答有關如何協商來換取林大衛獲釋的問題。報導指出，這與近年來美國與俄羅斯公開進行的囚犯交換行動有明顯不同。

現年68歲的林大衛於2006年被中國拘捕，被控合約詐騙罪判處終身監禁，但後經中國法院減刑三次，原訂2029年可望假釋。他是美國國務院認定遭中國「錯誤羈押」的三名人士之一，美國國務院今年9月15日宣布他已獲釋，並已返回美國。

美國之音則是根據法院文件報導吳嘯雷提前獲釋的消息。26歲的吳嘯雷先前是波士頓柏克萊音樂學院學生，他被指控跟蹤威脅民主活動人士佐伊(Zooey)，於今年4月被判處九個月監禁，出獄後接受三年監督後驅逐出境。他於6月7日起服刑。

聯邦司法部文件顯示，拜登總統9月12日簽署一份赦免文件，將吳嘯雷的總刑期減為按已服刑時間折抵，稱其不完全服滿刑期「符合美國的國家利益」。此外，減刑條件還包含不得再涉足美國領土和屬地，以及不得再犯任何針對美國的罪行或違反美國法律的行為。

佐伊的兩名友人稱，她9月已從檢察官處獲悉吳嘯雷被釋放，並且「對等地從中國換了被關押的」林大衛，她對此感到十分震驚和不解，且擔心自己的人身安全。其朋友聲稱，數日前在社交媒體上收到吳嘯雷的威脅訊息。

國務院 拜登 司法部

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