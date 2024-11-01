教師認證考試當槍手 德州休士頓學區5名員工涉弊被逮

休士頓獨立學區行政大樓。該學區五名現任和前任員工因涉嫌在教師認證考試時充當槍手，代人應試，於上月29日被逮捕並控罪。(休士頓獨立學區官網)

德州休士頓 獨立學區 (Houston Independent School District)五名現任和前任員工因涉嫌在教師認證考試時代人應試，參與大規模教師認證詐欺案，於上月29日被逮捕並控罪。

哈瑞斯郡檢察官歐格(Kim Ogg)對五名嫌犯提出各兩項「從事集體犯罪活動」罪以及「一級與三級重罪」指控。若定罪，將被判處兩年徒刑到終身監禁不等。

歐格說，被告假冒別人，在收賄監考官面前參加考試，考完後，監考官讓槍手交卷，卷上的名字則是實際請領教師證的人。

五名被告分別是葛瑞森(Vincent Grayson, 57歲)、梅森(Tywana Gilford Mason, 51歲)、 牛頓(Nicholas Newton, 35歲)、勞勃茲(LaShonda Roberts, 39歲)和懷海特(Darian Nikole Wilhite, 22歲)。

地區檢察官辦公室公共貪汙重罪組長勒文(Mike Levine)說，全案主謀是華盛頓高中男籃教練葛瑞森，靠這樣作弊，已獲取不下百萬元的非法利益。

學區發言人說，「嫌犯即將被逮捕前，本學區才獲知，當局早就在調查有人共謀作弊。膽敢從事這種舞弊行為的教育人員，已經放棄了他們對學生、對學區同仁的責任，徹底出賣了民眾的信任。」

「本學區完全配合德州教育廳，和州及地方執法當局的調查，已被逮捕的三名員工，很快會收到即刻起解職通知。」

有近19萬學生的休士頓獨立學區同時聲明，參與此案或靠舞弊取得教師證的教師，經查屬實者，一律予以解聘。

歐格說，弊案只能從2020年5月她上任時查起，「到底多嚴重，也許永遠也查不清。」目前已知，梅森是監考官，牛頓是槍手，懷海德也是監考官，收賄後讓牛頓當代考人，高中助理校長勞勃茲招募近百教師參與代考弊案。