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空軍被波音當凱子？運輸機廁所給皂機貴80倍 遭海削百萬元公帑

編譯俞仲慈／綜合報導
波音C-17全球霸王式運輸機。國防部調查報告指出，C-17機上洗手間配備的給皂機價格竟然是市售的80倍，顯示軍方採購部門沒有嚴格把關，被波音公司當成凱子海削百萬元公帑。(美聯社)
波音C-17全球霸王式運輸機。國防部調查報告指出，C-17機上洗手間配備的給皂機價格竟然是市售的80倍，顯示軍方採購部門沒有嚴格把關，被波音公司當成凱子海削百萬元公帑。(美聯社)

國防部29日公布的調查報告指出，空軍現役主力運輸機C-17機上洗手間配備的給皂機(soap dispenser)價格竟然是市售的80倍，顯示軍方採購部門沒有嚴格把關，被製造商波音公司當成凱子海削百萬元公帑。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，國防部在接獲匿名檢舉後，針對給皂機等各項配備成本進行調查，結果發現C-17運輸機廁所給皂機價格灌水超過7943%，相當於同類市售產品80倍，而且給皂機只是十餘項被波音墊高成本的配備之一，浪費公帑近100萬元。

國防部督察長(Defense Department Inspector General)史托奇(Robert Storch)公布聲明強調：「空軍需要建立並落實更有效的內部管控，才能防止2031年到期的合約仍繼續為墊高成本的配備，浪費不必要的支出。」並補充道：「因配備浪費高額成本可能會減少對波音的合約採購數量，甚至減少全球所需的C-17數量。」

根據報導，波音與空軍簽訂合約，授權波音採購C-17機上所需配備，再由空軍付款給波音，因此空軍發言人發表聲明表示，正與簽約單位合作，確保如期付款，並更新合約內容以納入更多承包商資料。

至於波音發言人也表示數日內將對國防部的報告做出具體回應，並透過聲明反駁斥配備成本灌水的質疑：「我們瀏覽的報告內容是基於對飛機配備的價格比較，但是將符合合約規格與設計的配備與不符C-17使用的商用配備，進行比價，實屬不妥。」

波音C-17全球霸王(Globemaster)是當今全球運用最具彈性的運輸機種，能夠運載大型設備與大批人員，執行軍事、人道與維和任務，目前空軍、空軍國民兵(Air National Guard)與空軍預備役司令部(Air Force Reserve Command)共部署約220架C-17。

1985年，當時的民主黨籍聯邦參議員柯恩(William Cohen)也曾揭發海軍向洛克希德公司(Lockheed)採購的P-3C反潛巡邏機上馬桶坐墊，單價高達600元，而引發爭議。

國防部 民主黨 國民兵

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