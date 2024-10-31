加州童被蛇咬送醫 抗蛇毒血清收費21萬 研究分析逾70%是醫院抬價

圖為一名專家擠出蛇毒，準備製作抗蛇毒血清。(美聯社)

兩歲大的加州 聖地牙哥小男孩布里格蘭德·普費弗(Brigland Pfeffer)今春在自家後院被小響尾蛇咬傷右手指，911救護車將他送醫接受抗蛇毒血清治療，幾天後普費弗康復出院，卻收到了高達29萬7461元的醫院帳單，其中包括兩次救護車、一次急診及兒科加護病房費；光是抗蛇毒血清就收費21萬3278.80元。

美國疾病防治中心 (CDC)估計，美國每年有7000至8000人被毒蛇咬傷，約5人死亡。治療毒蛇咬傷通常需要使用十幾瓶抗蛇毒血清，每瓶費用數千元。亞利桑那州急診醫生、美國醫學毒理學會(American College of Medical Toxicology)前院長魯哈 (Michelle Ruha)表示，每位患者使用的血清中位數為18瓶。

抗蛇毒血清是消除毒素的抗體療法，通常透過靜脈注射直接進入血液。抗蛇毒血清100多年來變化不大，它極其昂貴的原因，與缺乏同業競爭和醫院為平衡開支創造收入而「加價」相關。

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)衛生政策教授杜塞齊納(Stacie Dusetzina)獲知普費弗家的帳單數字時表示，如此收費令人「瞠目結舌」，「藥品實際成本根本對不上那樣的收費」。

普費弗先被送到埃斯孔迪多帕洛馬爾醫療中心(Palomar Medical Center Escondido)用了10瓶Anavip起始劑量，收費9萬5746元。然後被轉往拉迪兒童醫院兒科加護病房，接受20瓶Anavip治療，收費11萬7532.80元。

醫生兼毒理學研究員博耶(Leslie Boyer)2015年在美國醫學雜誌詳細分析抗蛇毒血清「真實」成本。她的研究顯示，抗蛇毒血清價格逾70%是醫院加價。

最後，普費弗的保險 公司夏普健康計畫(Sharp Health Plan)透過談判將抗蛇毒血清費用降低數萬元，他的醫藥費大部分由保險支付。家人付了保險自付最高限額7200元。