佯裝點披薩 實則撥911求救 佛州女險遭強暴
佛羅里達州一名女子日前遭到挾持與性侵威脅，但她機警佯裝訂披薩，其實打911報警求救，協助警方逮捕27歲強暴犯。
紐約郵報28日引述佛州警方報導，員警獲報趕至皮爾森鎮(Pierson)一處田野間的犯罪現場時，看到嫌犯的性器官暴露在外，身體壓在一名「瘋狂尖叫的女性」身上。
報導引述沃盧西亞郡(Volusia County)警長齊武德(Sheriff Mike Chitwood)說法，警方在本月初以挾持和性侵等罪名逮捕了非法入境的墨西哥男子賀南德茲-孟卡友(Luis Hernandez-Moncayo)，犯案前一天，該嫌犯才提出庇護申請。
被害人告訴警方，她與嫌犯原本相識，本來只想和他喝兩杯，不料對方吸了毒，想要對她非禮。她先是虛以委蛇，佯稱要打電話叫比薩，卻暗中撥打了911。
根據警方公布的錄音紀錄，她撥通911後說，「是的，我要訂比薩。」接線員回話：「你知道你打的是911嗎？」她立即答覆，「是的，我打的就是這個號碼，能不能給我送比薩過來？」
她繼續說，「我要義大利香腸的，起司多一點，」接線員沒切斷電話，還問了幾個問題，推斷和她在一起的男子沒有攜帶槍械，身處何地則不清楚。
警局根據三角定位原理，推算出報案地點。員警配戴的密錄器顯示，警方趕到現場時，嫌犯還壓在她身上，她大叫：「他要強暴我！」並用哭喪的語調問，「你們能幫助我嗎？」
警察喝令嫌犯「不准動」，將他上拷，受害女子大聲哭喊：「多謝，多謝，多謝！老天爺，他正要強暴我。」齊伍德警長說，聽到女子的哭嚎，「真讓人頸部毛髮直立。」
齊伍德說，嫌犯目前已被羈押，面臨「性侵、挾持、傷害」三項重罪指控；聯邦邊境巡邏隊也對他發出拘捕令。
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