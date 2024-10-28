火熱萬聖節 氣溫創紀錄 高出平均20℉

紐約市氣溫目前仍維持在華氏80度左右，猶如九月初。上周末的萬聖節變裝遊行，還可以看到打赤膊的民眾。氣象預報指出，不合時令的暖空氣下周開始朝東岸而來，紐約、波士頓、費城等城市，最高溫要比往年此時平均高出華氏15到20度。(路透)

不合時令的暖空氣下周開始朝東岸而來，將籠罩紐約、費城 等城市，最高溫 要比往年此時平均高出華氏15到20度，民眾估計要過一個「火熱萬聖節」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)27日報導，氣象預報指出，紐約市 29日高溫將達到82度；波士頓預計77度，費城82度。這樣的溫度一般出現在9月上旬，而非10月下旬。「正常」情況，三個城市的平均高溫分別是59、57以及62度。

整個西南地區，包括亞利桑納州及德州部分地區、墨西哥灣以及西南腹地(Deep South)目前均發生歷年此時創紀錄的高溫，26日白天高溫來到80度高段，甚至90多度。

27、28日，全國南部地區由土桑(Tucson)、威奇塔(Wichita)、達拉斯(Dallas)、小岩城(Little Rock)，甚至北到曼菲斯市(Memphis)這一地帶，都可望見到創紀錄高溫。

下周高於平常的氣溫預計會發生在整個中西部，一路來到東部；至於西部各州及洛磯山區可望發生較低溫，要不是處於本時令正常溫度，就是更低。

伴隨異常溫暖，全國大部分地區會遇到異常乾燥，據報導乾旱會發生在全國很廣地區。據美國乾旱監測(U.S. Drought Monitor)最新報告，48州當中只有8州目前沒碰到中等到嚴重的乾旱。

東岸許多州直到本月底可能都看不到任何降雨。

費城9月28日降下創紀錄雨水以來，將近1個月未下雨。

按目前步調，紐約市可能遇到史上最乾旱10月。本月迄今，中央公園沒紀錄到可測量雨水；目前氣象預報說，紐約市接下來5到7天不會有雨，若真如此，就成為1869年開始紀錄以來，中央公園第一次沒紀錄到可測量雨水。

10月稍早，一系列破紀錄的熱浪便席捲西部大多地區，高溫在棕櫚泉市(Palm Springs)來到117度，鳯凰城(Phoenix)113度。