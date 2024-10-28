德州男戴政治標語帽投票 不滿勸阻毆打選務人員

印有「讓美國再度偉大」標語的帽子。(路透)

一名德州 男子戴著印有英文「MAGA」(讓美國再偉大)字樣的棒球帽，現身提早投票 站，經選務人員告知應把該帽除掉，他竟動手打人，隨後遭到逮捕，並被控以傷害老年人罪名。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，打人的63歲男子名叫盧詹柏格(Jesse Lutzenberger)，24日傍晚到貝克薩郡(Bexar County)的提早投票地點。貝克薩郡警長薩拉札爾(Javier Salazar)表示，69歲的選務人員提醒他，穿戴有關政治主張或候選人姓名的衣飾，違反德州選舉法，請他將帽子摘掉。

盧詹柏格聽從指示，脫下帽子，只是投完票後，人還在投票所內，就戴回帽子，該選務人員再度勸告他這麼做是法所不容，接著陪他走出去。兩人走近投票所出口時，據保全錄影顯示，盧詹柏格「顯然向被害人反手揮臂」、「被害人似乎被嫌犯推開。此時，嫌犯走回來，朝被害人的臉打了幾下」；該選務人員「臉上掛彩」，捨此之外並無重傷。

薩拉札爾警長表示，盧詹柏格以傷害老年人這個三級重罪，被糾到貝克薩郡監獄 關起來；25日過堂，法官判決以3萬元交保，他已交保獲釋。

至於盧詹柏格是否會被控以攻擊選務人員罪，薩拉札爾表示警方正在考量。

全國州議會會議(National Conference of State Legislatures)指出，全國21州規定，禁止任何人穿著、配戴選舉相關衣著進入或接近投票地點，德州為其中之一。

德州州法表示，任何人「不得穿著配戴紀念章、標誌、符號或其他類似的通訊裝置，而與候選人、舉措或政黨有關，出現在選票、進行選舉行為、進入投票地，或者來到距離外門100呎範圍，而選民得由該外門進入建築物，投票地設在裡頭。」