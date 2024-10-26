遲近兩月 美俄4太空人搭SpaceX「載人龍」安返地球

這趟任務代號Crew-8的四名組員分別是俄羅斯宇航員格瑞本欽(左一)、副駕駛巴拉特(左二)、指揮官多明尼克(右二)和女太空人艾普斯(右一)。(美聯社)

四名國際太空站太空人 ，搭乘SpaceX太空探索公司的載人龍太空艙(Crew Dragon capsule)，於25日凌晨返回地球，降落在墨西哥灣。這趟「返家之旅」由於受到波音公司星際飛機(Starliner)故障和佛州接連兩場颶風的影響，延遲了近兩個月。

不料這四名太空人並沒有立即轉往德州 休士頓詹森太空中心歸建，而是被用直升機送往鄰近城市潘沙柯拉(Pensacola)聖心醫院(Ascension Sacred Heart )接受健康檢查。稍後，除一名太空人因「醫療問題」(medical issue)留院觀察外，另外三人則繼續飛往德州。

太空總署(NASA)表示留院觀察的太空人情況穩定，但並未公布其身分，也沒有說明有關「醫療問題」的細節。

四名國際太空站太空人，搭乘SpaceX太空探索公司的載人龍太空艙(Crew Dragon capsule)，於25日凌晨返回地球，降落在墨西哥灣。(美聯社)

這四名太空人分別是載人龍指揮官多明尼克(Matthew Dominick)、副駕駛巴拉特(Michael Barratt)和太空人艾普斯(Jeanette Epps)及俄羅斯 宇航員格瑞本欽(Alexander Grebenkin)，他們在美東部時間凌晨3時29分降落在海上，當時即傳出組員之一出現「醫療問題」。

太空探索公司的地勤團隊早就在現場等待，確定燃料焚燒造成的毒氣都揮發殆盡後，立刻把太空艙吊到回收船的甲板上。船上的接應人員把四人扶到擔架上，抬進船艙，接受體檢，同時打電話向親友「報平安」。四人看起來都神采奕奕，面帶微笑和大家招手。

這三位NASA太空人和俄羅斯宇航員在國際太空站總共待了235天，比正常的半年「班表」多出近兩個月。

這組太空人於3月3日出發，原本預定9月初回到地球，但因原定載送接班組的波音公司「星際飛機」發生問題，這四位太空人的返航，延到10月初，又因為海倫漢米爾頓颶風，降落海域天氣狀況不安全，才延到25日。

至於6月5日駕駛波音「星際客機」抵達國際太空站的太空人威廉斯(Sunita "Suni" Williams)及威摩爾(Barry "Butch" Wilmore)，則要等到明年2月，再搭乘下一班載人龍太空船回家。