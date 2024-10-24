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百歲後才開始比賽百米 路州108歲人瑞跑完人生 身後捐大體供研究

記者胡玉立／綜合報導
百歲生日後開啟「賽跑生涯」的朱莉婭·霍金斯22日過世，享嵩壽108歲。圖為霍金斯2019年參加全國長者運動會50公尺短跑。(美聯社)
百歲生日後開啟「賽跑生涯」的朱莉婭·霍金斯22日過世，享嵩壽108歲。圖為霍金斯2019年參加全國長者運動會50公尺短跑。(美聯社)

路易斯安那州巴頓魯治(Baton Rouge)居民朱莉婭·霍金斯(Julia Hawkins)，百歲生日後開啟「賽跑生涯」，22日過世，享嵩壽108歲。

霍金斯創下百歲人瑞100公尺短跑世界紀錄，更激勵了大批老年運動員。她也已安排好在身後捐出大體，提供路易斯安那州立大學彭寧頓生物醫學研究中心(Pennington Biomedical Research Center)研究長壽議題。

霍金斯的女兒瑪格麗特·馬滕斯(Margaret Matens)證實，母親已在養老中心去世，並捐出大體。

霍金斯生前在田徑場魅力十足，賽跑時總是會將一朵紅花別在耳後，常有粉絲熱烈歡呼和要求簽名，大家還為她取外號「颶風」(Hurricane)。

霍金斯2022年受訪表示，2016年兒子為年滿百歲的她報名參加50公尺短跑；儘管她從未參加過任何田徑比賽，但孩子們想看看她的衝刺有多快。

結果，她在路易斯安那州老年奧運會以19秒跑完50米，贏得同齡組第一名，是全組唯一超過100歲的參賽者。她說：「我認為在100歲時做這件事會很好，而且確實很不錯。」

負責管理50歲以上群體體育賽事的國家老年運動協會(National Senior Games Association)指稱，霍金斯是美國史上參加認可田徑賽事的最年長女性。

在2016年百歲起跑經驗後，霍金斯開始參加全國各地的短跑比賽；據世界田徑大師賽( World Masters Athletics)數據，2017年阿拉巴馬州伯明翰女子100公尺短跑100歲以上組別比賽中，霍金斯以39.62秒成績締造世界紀錄；2021年她參加印第安納州哈蒙德105歲以上年齡組100公尺短跑，以1分2.95秒成績完賽。

美國國家老年運動協會(National Senior Games Association)發言人穆恩(Del Moon)表示，霍金斯激勵了許多人，尤其讓年長跑者明白要「抓住不可能」，「霍金斯作為運動員和明智女性，給了所有人一份禮物。」

霍金斯曾說，她在田徑賽道上經歷了畢生難忘的神奇時刻，「當你到了那裡，一些神奇的事就會發生，」她說：「感覺好像就雙腳長出了翅膀。」

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