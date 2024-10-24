華盛頓州也爆發人類禽流感 全美6州共有31人感染

本周華盛頓州的一個養雞場出現四個人類禽流感病例，成為有類似病例的第六州。(美聯社)

本周內華盛頓州 出現四件人類禽流感 病例，成為有類似病例的第六州，目前全美共有31人感染，雖然人傳人的風險不高，專家說禽流感病毒在牛群之間的擴散，仍值得擔憂。

流感季節又到，如果兩種流感病毒同時感染同一宿主，互換基因，造成突變新種的風險就會增加。禽流感病毒已在鳥群、家禽和牛群之間猖獗。

聯邦疾病防治中心(CDC )22日表示，華盛頓州四名農場勞工確診染疫後，全國確診人數增為至少31人。流感專家說，如果動物之間的傳染繼續擴散，爆發人類群聚感染不無可能。

華盛頓州獸醫艾妥( Amber Itle)說，「這個病毒在環境中停留越久，就會擴散到越來越多動物身上，變化的方式也會越來越多到我們無法理解或預測，就越發值得擔心：會不會變成下一波全球病毒大流行？」

公衛官員說，目前為止禽流感病毒還沒有出現重大基因改變，暫無人傳人之虞。華盛頓州衛生廳長沙烏梅(Umair Shah)20日說，目前沒有證據顯示禽流感病毒已在人類之間持續不斷傳播，若出現這現象，那將是一大里程碑。CDC發言人23日表示，已派專家小組前往華盛頓州處理，目前對一般民眾仍不構成威脅。

不過，對第一線的農場工人，威脅似乎越來越大。華州四名染疫者都是在蛋雞場負責撲殺雞隻的勞工，因為雞群爆發禽流感，他們就近接觸才感染。

養雞場位於華州東南部的富蘭克林郡，有80萬隻雞，工人執行撲殺任務時，都戴護目鏡和呼吸器，穿著高密度聚乙烯纖維製成的防護服，防衛相當周到。儘管如此，下班後仍出現輕微的呼吸道症狀和結膜炎(紅眼症)，幸好並不嚴重，無須住院。

目前唯一未接觸動物而感染的案例在密蘇里州，CDC還在研究何以致之。