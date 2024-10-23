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淨資產衝1240億 黃仁勳首登全球10大富豪

編譯林奇賢／綜合外電
根據富比世即時排行榜，Nvidia執行長黃仁勳21日首次躋身全球前十大富豪。(歐新社)
根據富比世即時排行榜，Nvidia執行長黃仁勳21日首次躋身全球前十大富豪。(歐新社)

根據富比世即時富豪排行榜，輝達(Nvidia)執行長黃仁勳21日首次躋身全球前10大富豪。報導並形容，黃仁勳曾餐廳打工、端盤子，如今已成2020年代這波生成式AI熱潮中家喻戶曉的人物。

截至21日美股收盤，黃仁勳淨資產攀升36億美元、達1241億美元，超過微軟前執行長鮑默爾(Steve Ballmer)的1225億美元，兩人排名互換，黃仁勳擠進前10，鮑默爾則落至第11。

在富比世2022年9月發布的400大富豪榜上，黃仁勳的淨資產為206億美元，與最新數據相較，他的身價兩年大增五倍。

輝達21日股價創新高，市值衝上逾3.5兆美元，黃仁勳手握約3.5%的輝達股權，價值1222億美元，他的財富幾乎全來自於此。

自1993年創立輝達以來，黃仁勳迄今都是公司最大個人股東，即便他今夏出售價值7.13億美元的輝達股票也是如此。目前輝達董事會有三人與該公司的淵源可追溯至1990年代初期，分別是寇克斯(Tench Coxe)、瓊斯(Harvey Jones)、史蒂芬斯(Mark Stevens)，他們三位如今也成為億萬富豪。

輝達是設計客製化AI技術的領頭羊，亞馬遜、Google、Meta、微軟、特斯拉等科技巨頭開發高端AI應用都有必要採用輝達的技術。根據美銀近期的研究，在迅速成長的AI加速器市場中，輝達囊括約八成市占。

輝達 黃仁勳 AI

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