判賠1.5億案 前紐約市長朱利安尼房、車資產 7天內須交出

前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

紐約聯邦法官利曼(Lewis Liman)22日下令，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)必須在七天內將其包括紐約市公寓、26只手表、1980年賓士車及價值特殊的體育紀念品等資產，移交給喬治亞州 兩名選務工作人員。朱利安尼去年12月打輸了誹謗官司，且被判賠1億4800萬元。

不過，利曼也指出，朱利安尼暫時不必交出他的三枚紐約洋基 隊世界大賽冠軍戒指和他的佛羅里達公寓，因這些資產與其他訴訟有關。

兩名喬治亞州選務人員弗里曼(Ruby Freeman)和莫斯(Wandrea Moss)是母女檔，她們控告朱利安尼誹謗她們在2020年總統大選時犯下選票詐欺，最後打贏官司。

法官下令朱利安尼移交財產給兩名喬治亞州選務人員母女檔。(美聯社)

朱利安尼被判賠1億4800萬元之後申請破產 ，弗里曼和莫斯迄今尚未領到任何賠償。法官7月以朱利安尼屢次出現未能遵守法院命令和披露收入來源等「不合作行為」，駁回了他的破產申請案。

法官下令朱利安尼移交的財產清單，包括他的曼哈頓公寓估計逾500萬元、他聲稱川普在2020年總統大選期間欠他的服務費約200萬元、一輛曾屬於電影明星洛琳白考爾(Lauren Bacall)的1980年賓士S500，有洋基隊傳奇人物狄馬喬(Joe DiMaggio)和雷吉·傑克森(Reggie Jackson)簽名的襯衫和照片、洋基體育場簽名照片、一枚鑽戒、珠寶和26只名貴手表。

根據法庭文件，朱利安尼估計賓士車價值約2萬5000元，手表、世界大賽冠軍戒指和珠寶價值約3萬元。朱利安尼請求保留祖父送給他的一只手表，被利曼拒絕。利曼表示，如果朱利安尼證明那只手表的價值低於1000元，就可獲得豁免，但他沒有這樣做。利曼說：「無論情況多麼痛苦，一方不得聲稱每件傳家寶都應得到豁免。」