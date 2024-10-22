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AI侵權訴訟又一樁 WSJ母公司和紐約郵報狀告Perplexity

編譯簡國帆／綜合外電
《華爾街日報》母公司道瓊公司和《紐約郵報》21日控告生成式AI搜尋引擎Perplexity侵權。(路透)
《華爾街日報》母公司道瓊公司和《紐約郵報》21日控告生成式AI搜尋引擎Perplexity侵權。(路透)

《華爾街日報》（WSJ）母公司道瓊公司（Dow Jones）和《紐約郵報》（New York Post）21日控告生成式人工智慧（AI）搜尋引擎Perplexity侵權，成為新聞出版業者與AI公司之間的最新一起訴訟。

同在億萬富豪梅鐸執掌新聞公司（News Corp）旗下的道瓊公司和紐約郵報，在紐約南區聯邦地方法院遞狀，控告Perplexity「從事大量的非法抄襲」活動，抄襲受版權保護的新聞內容，再用於生成回應用戶的回覆，搶走客戶與重要的營收。

Perplexity用OpenAI和Anthropic等平台的大型語言模型（LLM），即時回應用戶提問，並標註引述來源，但訴狀指出，Perplexity的「答案引擎」「大規模」抄襲「受版權保護的新聞內容、分析及意見，匯入其內部資料庫」，接著再生成回應用戶提問的回應，意圖與行為都「成為新聞和其他資訊網站的替代品」。

道瓊公司和《紐約郵報》也指控，Perplexity錯誤地標註特定內容來源，傷害其品牌，有時還會生成內含錯誤資訊的「答案」，請求法院下令Perplexity停止未經授權使用及轉載其版權內容，並且銷毀資料庫包含的兩家公司所有素材，同時針對每起侵權行為最高15萬美元的賠償金。

一些新聞機構之前已向Perplexity發出法律通知，要求該搜尋引擎停止使用其內容，例如已控告OpenAI侵權的《紐約時報》最近對Perplexity發出警告信，《富比世》和《Wired》雜誌也已指控Perplexity剽竊。

訴狀指出，道瓊公司和《紐約郵報》7月致函Perplexity，要求處理「未經授權使用」版權作品的問題，並提議討論潛在的授權協議，但Perplexity並未理會。

Perplexity之前已告知出版內業者，將停止使用爬蟲抓取技術，之後也推出營收分潤計畫，目前規劃在其平台推出廣告，可能與新聞機構爭搶廣告客戶。

隨著AI話題持續熱燒，Perplexity正討論今年第四輪籌資事宜，希望籌得5億-10億美元，使估值提高至80億美元，比今夏籌資時的30億美元增加一倍多。

知情人士說，Perplexity還沒選定引領投資的投資人，也還沒簽署任何協議，但預料現有投資人都將參與。Perplexity現有投資人包括輝達（Nvidia）、亞馬遜創辦人貝佐斯、OpenAI共同創辦人卡帕席（Andrej Karpathy）等。

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