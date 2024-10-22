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拜登釋利多 提供免費非處方避孕藥

記者張聲肇/綜合報導
圖為目前聯邦食品藥物管理局唯一核可的非處方避孕藥，是裴瑞果公司出品的Opill。(路透)
圖為目前聯邦食品藥物管理局唯一核可的非處方避孕藥，是裴瑞果公司出品的Opill。(路透)

白宮21日表示，拜登政府提議修改健保法規，讓投保民間健保的女性可以免費取得非處方避孕藥。

這個提議由衛生部、勞動部和財政部共同提出，擴大「平價醫療法」(Affordable Care Act，俗稱「歐記健保」)預防醫療服務的對象，由保險公司支付避孕藥的費用。最終核定後，將於2025年生效。

白宮性別政策議會主席克萊(Jennifer Klein)表示，修訂的法規實施後，免費避孕藥造福的範圍將擴大，有私人健保的5200萬生育年齡女性都可受惠。

「這將是史上女性首度不用自費獲得非處方避孕藥，保險公司必須全額負擔更多處方避孕藥的費用，被保人不用分攤。」

目前聯邦食品藥物管理局唯一核可非處方避孕藥，是裴瑞果公司(Perrigo Co.)出品的Opill ，每天要吃一顆。拜登政府打算擴大範圍，讓保險公司全額支付西藥行有售的其他避孕工具，包括事後補救的緊急避孕藥Plan B、精蟲抹殺劑、避孕海綿(合併屏障法及殺精劑的避孕裝置)以及保險套。

此一規定也含括所有食藥局核可的避孕藥和部分避孕裝置，包括子宮內避孕器(IUD)，主要由健保公司全額負擔，被保人不用分攤費用。

健保公司的各項健保計畫，也得全額支付食藥局核可的每一項避孕藥或綜合避孕法，例如包括宮內避孕器的節育方法，除非保險計畫保的是治療項目，這種情況下，保險計畫必須揭露，所保的是被保人須分攤費用的非處方避孕藥或要有處方才能取得的避孕藥。

聯邦政府在大選前兩周公布這項嘉惠無數女性的政策。女性生育權在2022年最高法院推翻女性自主墮胎權後，成為選戰一大熱門議題。民主黨總統候選人賀錦麗主打的選戰訴求之一，就是方便女性墮胎。

歐記健保 保險 拜登

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