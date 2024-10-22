我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

新州夫婦白卡詐財 意外踢爆海撈450萬未報稅

編譯廖振堯／綜合報導
新澤西州一對夫婦申請醫療補助計畫Medicaid給付時欺騙政府，進一步調查後發現兩人5年賺進約450萬元收入且未報稅。(路透)
新澤西州一對夫婦申請醫療補助計畫Medicaid給付時欺騙政府，進一步調查後發現兩人5年賺進約450萬元收入且未報稅。(路透)

新澤西州孟茅斯(Monmouth)郡檢察官辦公室官員17日宣布，一對夫婦申請醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)給付時做出虛假陳述，接受進一步調查後發現，曾有5年賺進約450萬元的收入未報稅。

新州媒體NJ.com報導，檢察官聖地亞哥(Raymond S. Santiago)表示，來自馬納拉潘(Manalapan)的李維夫婦(Eli & Lauren Levy)申請的是新州的家庭照護醫療補助計畫(Family Care Medicaid Program)。新州主計長辦公室(New Jersey Office of the State Comptroller)的白卡詐欺部門(Medicaid Fraud Division)發現夫婦倆欺騙性地透過該計畫領取福利，便將相關資訊轉給檢察官辦公室；其金融犯罪和特別起訴部門(Financial Crimes and Special Prosecutions Unit)領導調查。新州財政廳的刑事調查辦公室也參與調查。

調查發現，儘管李維夫婦擁有的兩家公司「Supreme Cleaning Services LLC」和「Nation Wide Shippers」在2018年至2022年期間的收入約為448萬元，但他們蓄意在個人報稅表上省略了應稅收入。檢察官指控，夫婦倆逃稅約76萬8000元，還需繳利息和罰款。當局也指控李維夫婦在2015年至2019年間透過新州家庭照護醫療補助計畫，詐欺性獲得價值超過8萬3000元的醫療服務。

43歲的李維夫婦分別被指控犯有共謀(conspiracy)、醫療補助詐欺(Medicaid fraud)、稅務詐欺等二級罪名，以及一項與醫療補助申請相關的三級虛假陳述罪，以及五項逃漏稅、提交詐欺申報表的三級罪名。李維夫婦已於15日向當局自首、收取孟茅斯郡高等法院傳票後被釋放，等待未來開庭，其律師未立即回覆評論請求。

新州 詐欺 Medicaid

上一則

AI侵權訴訟又一樁 WSJ母公司和紐約郵報狀告Perplexity

下一則

青少年成性勒索詐騙目標 Instagram把關

延伸閱讀

新州夫婦被揪出白卡詐財 意外踢爆名下公司逃稅450萬

新州夫婦被揪出白卡詐財 意外踢爆名下公司逃稅450萬
全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高
逃稅逾188萬 8年未付罰款 新州企業主認罪

逃稅逾188萬 8年未付罰款 新州企業主認罪
謊賣稀有物詐騙 新州多人受害 印州男被捕

謊賣稀有物詐騙 新州多人受害 印州男被捕

熱門新聞

航空旅遊圈當前最大爭議，不是靠窗座位或走道座位好，而是硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣。圖中這位旅客，右手推著硬殼行李箱，左手提著軟殼行李箱，不知是左右為難，或兩全其美。(美聯社)

硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣 製造廠老實說

2024-10-15 02:00
2025年聯邦醫療保險已開放登記，因保險方案變化大，被保人若要選到合適方案，須做足功課。(美聯社)

延續紅藍卡舊計畫恐吃虧 4點應對變化

2024-10-16 05:24
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
近年來自中國的無證移民大增，美國再用包機遣送一批中國無證客回去，是四個月來的第二次。（美聯社）

相隔4月 美再派包機遣返中國無證移民

2024-10-17 22:00
在蒙大拿州露營時失蹤的柯吉爾塞姆經驗屍後被發現是死於謀殺，並非遭到熊的攻擊。(擷自加拉丁郡警長辦公室臉書)

失蹤登山客並非遭熊襲死亡而是謀殺 警方籲民眾小心

2024-10-17 10:15
半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」