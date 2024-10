新州夫婦白卡詐財 意外踢爆海撈450萬未報稅

新澤西州一對夫婦申請醫療補助計畫Medicaid給付時欺騙政府,進一步調查後發現兩人5年賺進約450萬元收入且未報稅。(路透)

新澤西州孟茅斯(Monmouth)郡檢察官辦公室官員17日宣布,一對夫婦申請醫療補助計畫(Medicaid ,俗稱白卡)給付時做出虛假陳述,接受進一步調查後發現,曾有5年賺進約450萬元的收入未報稅。

新州 媒體NJ.com報導,檢察官聖地亞哥(Raymond S. Santiago)表示,來自馬納拉潘(Manalapan)的李維夫婦(Eli & Lauren Levy)申請的是新州的家庭照護醫療補助計畫(Family Care Medicaid Program)。新州主計長辦公室(New Jersey Office of the State Comptroller)的白卡詐欺 部門(Medicaid Fraud Division)發現夫婦倆欺騙性地透過該計畫領取福利,便將相關資訊轉給檢察官辦公室;其金融犯罪和特別起訴部門(Financial Crimes and Special Prosecutions Unit)領導調查。新州財政廳的刑事調查辦公室也參與調查。

調查發現,儘管李維夫婦擁有的兩家公司「Supreme Cleaning Services LLC」和「Nation Wide Shippers」在2018年至2022年期間的收入約為448萬元,但他們蓄意在個人報稅表上省略了應稅收入。檢察官指控,夫婦倆逃稅約76萬8000元,還需繳利息和罰款。當局也指控李維夫婦在2015年至2019年間透過新州家庭照護醫療補助計畫,詐欺性獲得價值超過8萬3000元的醫療服務。

43歲的李維夫婦分別被指控犯有共謀(conspiracy)、醫療補助詐欺(Medicaid fraud)、稅務詐欺等二級罪名,以及一項與醫療補助申請相關的三級虛假陳述罪,以及五項逃漏稅、提交詐欺申報表的三級罪名。李維夫婦已於15日向當局自首、收取孟茅斯郡高等法院傳票後被釋放,等待未來開庭,其律師未立即回覆評論請求。