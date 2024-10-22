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兒遭控AI寫作業 麻州家長怒告高中毀名聲 提3大要求補錯

編譯徐薏茹／綜合報導
麻州一高中生被學校指控利用人工智慧(AI)工具寫歷史科論文，涉嫌作弊，該生家長憤而對兒子就讀的高中提告。(圖中非當事人，路透)
麻州一高中生被學校指控利用人工智慧(AI)工具寫歷史科論文，涉嫌作弊，該生家長憤而對兒子就讀的高中提告。(圖中非當事人，路透)

麻州一高中生被學校指控作弊利用人工智慧(AI)工具做作業，該學生的父母憤而對兒子就讀的高中提告。

該學生的雙親詹妮弗·哈里斯(Jennifer Harris)、戴爾·哈里斯(Dale Harris)向地方媒體WCVB表示，他們的兒子使用AI工具輔助歷史論文的研究，但沒有使用AI工具寫論文。

詹妮弗說：「他們告訴我們，我們的兒子在論文中作弊，但並非如此。」

哈里斯家稱，當學校發現兒子使用AI工具後，他被罰留校察看，成績也受到負面影響。

哈里斯家在法庭文件中指出，這一事件會對學生造成「無可補救的傷害」，並表示該學生的學術和個人表現優異，正在申請頂尖大學。

事件發生後，該名學生被禁止加入美國國家高中榮譽生會(National Honor Society)。

訴訟要求學校「在成績計算中排除該科作業的零分成績」，並「立即將原告學生的社會研究成績修正、修復、改正為B。」

同時要求立即讓該名學生納入美國國家高中榮譽生會。

訴訟指控學校在關於AI應用的規定方面缺乏清楚明瞭的規範，稱學校手冊沒有任何關於AI使用或管理人員、教師、學生遇到AI使用情況時該怎麼做的已確立規定、政策或程序。

ABC News報導，該校手冊聲明「未授權的技術使用」可能被視為作弊或抄襲行為，「包括AI的使用」，但並未進一步詳細說明如何或禁止使用AI。

手冊將抄襲定義為「未授權使用或貼近模仿另一名作者的言論和思想，包括AI，並將其作為自己的作品呈交。」

根據手冊規定，發現作弊行為的教師必須「為每個與該作業相關的學生紀錄不及格成績」，並且通知學生的家長。

教師還必須通知副校長，副校長會把作弊資訊加入至學生的紀律處分檔案，如果認為有必要則可能採取進一步行動。

詹妮弗敦促校方闡明有關AI使用的規定，「我也希望學校制定合理的AI政策，讓教師能夠理解，並清楚告知學生。」

訴訟還要求學校管理人員「接受在教室、學校和教育環境裡使用和實踐AI的培訓，由非學區雇用的合格第三方訓練。」

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