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防範個資被拿去訓練AI 試試這5招自保

記者顏伶如／綜合報導
如今全美最熱門的網路話題之一，便是如何避免個人資料被科技公司拿去訓練人工智慧(AI)，或做為令人不悅的其他用途。(路透)
如今全美最熱門的網路話題之一，便是如何避免個人資料被科技公司拿去訓練人工智慧(AI)，或做為令人不悅的其他用途。(路透)

華盛頓郵報報導，如今全美最熱門的網路話題之一，便是如何避免個人資料被科技公司拿去訓練人工智慧(AI)，或做為令人不悅的其他用途。有關線上支付巨擘PayPal如何搜集用戶數據做為廣告用途的一則X平台貼文，過去一個月裡便引起無數網友熱議。

職場社交平台領英(LinkedIn)自行把用戶發布的訊息拿來訓練AI，消息傳出後引起用戶反彈。某些名人則在Instagram貼出聲明，反對Meta的AI超級電腦擅自使用發文。

報導指出，一般民眾可以採取的自保之道，包括：

★盡可能選擇退出(opt out)

PayPal針對用戶的花錢行為推出廣告，用戶可以在數據與隱私選項處選擇關閉「個人化購物」(Personalized shopping)功能。

至於Meta將用戶的公開發文做為訓練AI之用，用戶則沒辦法阻止。另外，用戶在臉書(Facebook)、 Instagram與WhatsApp跟Meta AI聊天機器人的對話，同樣可能被拿來訓練AI，用戶並沒有拒絕管道，但可以將與機器人的聊天紀錄刪除。

領英用戶可以在帳戶底下的設定(Settings)選項裡，尋找數據隱私(Data privacy)底下的「數據用來促進AI自動生成」，將功能關閉。

★使用具有隱私保護功能的瀏覽器或網路附加元件(web add-on)

蘋果公司(Apple)的Safari以及火狐(Firefox)、Brave、Tor Browser等瀏覽器都有避免cookies追蹤的保護。消費者也可以下載數位隱私倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)推出的「隱私獾(Privacy Badger)擴充應用程式。

★將較少使用的應用程式從手機刪除：刪除沒有使用的應用程式，如果是不常用，造訪公司網站比使用其應用程式更能保護隱私。

★花5分鐘查看隱私設定並且做出修正：假如使用谷歌，可到myaccount.google.com頁面，點擊「資料與隱私」（Data & Privacy），在「紀錄設定 」（History Settings）下，點擊「網路與應用程式活動 」（Web & App Activity），選擇「關閉」（Turn off）即可。

★支持加強隱私保障的州法：美國未制定保護數據隱私的全國法令，但19州通過相關法令。

有關線上支付巨擘PayPal如何搜集用戶數據做為廣告用途的一則X平台貼文，過去一...
有關線上支付巨擘PayPal如何搜集用戶數據做為廣告用途的一則X平台貼文，過去一個月裡便引起網友熱議。(路透)

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