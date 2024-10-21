天然災害平均每3周損失10億 聯邦面臨財政挑戰

佛州英格伍市被米爾頓颶風吹倒的一整排房屋。預估光這場風災，就造成佛州500億元經濟損失。(路透)

為因應極端氣候引發的自然災害，需要付出的代價愈來愈高，尤其東南部短短數周內發生兩次災難性颶風 災害，讓原本背負龐大赤字的聯邦政府 為籌措重建經費，陷入更沉重的財政危機。

華盛頓郵報報導，日前颶風米爾頓(Hurricane Milton)重創佛羅里達州，初步預估經濟損失高達500億元，而且各項基礎設施的重建經費得靠聯邦政府編列預算 支援。

而且聯邦統計顯示，全美平均每三周就會發生一場損失十億元的自然災難，隨著風暴、乾旱、野火和洪水等天災發生頻率與規模強度愈來愈大，災後重建經費也日益龐大，對於國債超過35兆元的聯邦政府而言，更是形成財務壓力。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)指出：「每年增加數百億或數千億元用來災害重建，讓財務發展前景更加黯淡。」並補充道：「除非我們做出部分改變，否則將成為未來國家財政捉襟見肘的原因之一。」

美國財政惡化係由多種因素造成，包括支出增加、人口加速老化以及稅收不足，如今氣候變遷更加劇美國財政危機。

兩年前拜登總統資深預算顧問即預估，未來數十年聯邦政府為因應各種重大天災，需額外編列1280億元重建經費，非營利組織「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)房屋暨基礎設施計畫主任溫克爾(Andy Winkler)表示：「有相當充足的證據顯示，我們對於氣候變遷引起的一系列不同類型災害已經投入更多經費。」

行政中立的「國會研究處」(Congressional Research Service，CRS)宣稱，聯邦緊急事務管理局(FEMA)2023財年編列的救災經費飆升至410億元以上，但隨著各類災情的經濟損失擴大，聯邦災後重建預算也將繼續增加。

前FEMA局長福蓋特(W. Craig Fugate)表示，颶風卡翠納(Hurricane Katrina)災後11年，亦即任內最後一年仍持續提供救災補助；他說：「災難會拖著一條長長的尾巴。」並坦承隨著威力更強大的颶風季節延長，「給所有災後重建工作增添新的負擔」。