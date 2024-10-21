周末電影票房 恐怖片「微笑2」登冠

本周末電影票房排行榜是恐怖片的天下，超自然恐怖片續集「微笑2」上映首周末以2300萬元登上北美票房冠軍。(美聯社)

萬聖節即將到來。本周末電影票房排行榜是恐怖片的天下，「微笑2」(Smile 2)上映首周末以2300萬元登上北美票房冠軍，「劊樂小丑3」(Terrifier 3)上映第二周下滑至第三名，榮獲坎城金棕櫚獎的「艾諾拉」(Anora)創下一年來最佳的影院平均收入(per-theater average)成績。

帕克菲恩(Parker Finn)再度編導超自然恐怖片續作「微笑2」，首集原定在串流平台上映，派拉蒙影業(Paramount)改變心意轉而在2022年秋季於影院上映，成為當時的票房黑馬，該片製作預算 為1700萬元，最終獲得約2億1700萬元的票房收入。

娜歐蜜史考特(Naomi Scott)在續集飾演全球流行音樂天后絲凱萊莉，續集製作預算稍高，首映票房略高於首集的2200萬元。

環球影業(Universal)、夢工廠動畫(DreamWorks Animation)製作的「荒野機器人」(The Wild Robot)上映第四周票房排名第二，北美總票房收入突破1億元。

戴米恩李昂尼(Damien Leone)執導的「劊樂小丑3」僅花200萬元製作，上映後廣受好評，驚嚇指數破表，本周末票房再增930萬元，總票房預計達3620萬元。

原本應該成為熱賣大片的「小丑：雙重瘋狂」(Joker: Folie à Deux)慘遭滑鐵盧，投入大量預算的續作上映第三周票房持續慘澹，再跌69%，僅220萬元，國內總票房為5640萬元。

提姆波頓 (Tim Burton)睽違36年再度推出的「陰間大法師」(Beetlejuice Beetlejuice)續作上映第七個周末再吸金500萬元，排名第四，國內總票房達到2億8400萬元。

浪漫愛情電影「We Live In Time」繼上周末在五個影廳首映後，本周在985家電影院 上映，以420萬元擠進票房排名第五，該片由安德魯加菲爾德(Andrew Garfield)、佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)主演，35歲以下的觀眾占85%，七成的觀眾為女性，下周將進一步擴增上映影院。