房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)總裁普莉西拉‧阿莫德瓦(Priscilla Almodovar)接受財經網站「市場觀察」(MarketWatch)訪問指出：「目前房地產 市場對消費者來說非常高不可攀，我們正在監測並追蹤所有趨勢，這種狀況是我們從來不曾見過的。」

57歲的阿莫德瓦對於房地產政策有20年經驗，被「市場觀察」選入市場上「最有影響力50人」名單。布魯克林(Brooklyn)土生土長的她，2007年次貸問題引爆為金融危機期間，掌理紐約州住房金融局(New York State Housing Finance Agency)。買房民眾目前面臨的狀況與金融危機期間剛好相反，如今買房需求量根本無法獲得滿足，即使房貸利率 居高不下、房屋保險費用變貴、房價 一路走高，民眾還是迫切想要買房。

阿莫德瓦表示：「房價處於20年來最高點。」

她說，房貸利率近期之內不可能恢復新冠疫情發生之前的水準。疫情期間，房貸利率大約在3%左右，她表示：「我們可能這輩子再也不可能看到那樣的利率。」

報導指出，即使消費者有能力買得起房，市場上選項卻不多。現任屋主擔心換屋將面臨更高利息開銷而不願賣房的「鎖定效應」(lock-in effect)，對房地產市場影響極大。聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)今年3月公布報告指出，2023年第四季房屋銷售量比2022年同期減少57%。

阿莫德瓦表示，降低買房成本必須有來自聯邦、州與地方政府的決策官員共同合作。她表示，對於如何解決房市問題，專家之間的共識是要從供應面著手，例如在保留既有舊屋的同時增建新屋。

她指出，提高房屋供應量遭遇的許多問題，如何解決則由地方政府掌控。她舉例說，地目畫分以及「不要蓋在我家後院」( not-in-my-backyard，NIMBY)反對運動等難題，都必須由地方政府解決。

高利率、高房價讓房市買賣停滯，房利美經濟學者預測，2024年裡美國成屋僅有400萬棟完成買賣，數量是1995年以來最低。