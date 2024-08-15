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美媒爆拜登兒曾替烏克蘭業者致函美國駐義大使 白宮回應

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
總統拜登的兒子杭特．拜登（Hunter Biden）。（美聯社）
總統拜登的兒子杭特．拜登（Hunter Biden）。（美聯社）

美國媒體披露，美國總統拜登2016年擔任副總統期間，他兒子杭特曾聯繫美國駐義大利大使，當時烏克蘭能源公司Burisma正在義大利力推一項地熱計畫，而杭特則是這家企業的董事會成員。

路透社報導，據美國「紐約時報」（The New York Times）13日指出，杭特（Hunter Biden）當年曾代表Burisma寫了至少一封信給美國駐義大利大使。

杭特的律師羅艾爾（Abbe Lowell）今天告訴路透社，杭特等人要求時任大使菲力普斯（John Phillips）與其他人，引介托斯卡尼大區（Tuscany）的首長。當時Burisma正在當地評估前述的地熱計畫。

羅艾爾發表聲明指出：「沒有召開任何會議，沒有敲定任何計畫，也沒有提出任何在美國的需求，純粹就是央求在義大利引介。猶如數以百計的企業每年都會致函大使和大使館，（杭特寫的）那封信以及其他Burisma人士所撰寫的信函，都只是尋求介紹而已。」

而根據紐時的報導，參與其中的不具名人士也說，這項地熱計畫從未實現；報導還說，不清楚美國駐義大利大使館是否採取了任何代表Burisma的舉措。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行記者會表示，拜登總統從未參與杭特的事業，並且不知情他兒子曾就Burisma的交易接洽國務院。

當時的美國駐義大利大使菲力普斯告訴紐時，他收到許多來信，但實在記不得有一封是杭特寫的；他並說，他甚至不一定親自回覆，以免造成特殊待遇的印象。

而當年的托斯卡尼大區行政首長羅西（Enrico Rossi）則告訴紐時，他從未見過杭特，並且也記不得美國大使館曾就Burisma的預定計畫聯繫他。

另一方面，因杭特對於逃稅指控不認罪，全案預定於9月5日展開審判，至於他遭控在購買槍枝時對使用毒品說謊被定罪後，則將於11月13日宣判。

義大利 大使館 拜登

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