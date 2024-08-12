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雷諾斯夫妻檔 攻克周末票房冠亞軍

編譯徐薏茹／綜合報導
萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉這對銀色夫妻稱霸上周周末票房，各自主演的電影分別占據賣座第一、二名。(美聯社)
萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉這對銀色夫妻稱霸上周周末票房，各自主演的電影分別占據賣座第一、二名。(美聯社)

萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、布蕾克萊芙莉(Blake Lively)這對銀色夫妻各自主演的電影稱霸周末票房，分別占據第一、二名寶座。

萊恩雷諾斯和休傑克曼(Hugh Jackman)主演的漫威超級英雄電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)連續第三周登上北美票房冠軍，大賣5420萬元，全球票房已突破10億元；布蕾克萊芙莉主演的浪漫愛情電影「到我們為止」(It Ends With Us)緊追在後，上映首周吸金5000萬元，表現超出預期。

另一部高成本電影在周末的成績並不理想，伊萊羅斯(Eli Roth)執導、暢銷同名遊戲改編的「邊緣禁地」(Borderlands)上映首周票房為880萬元，該片由凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、凱文哈特(Kevin Hart)和傑克布萊克(Jack Black)等人主演，於2021開拍，在經歷延遲上映和補拍後終於在影院上映；「邊緣禁地」在爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度僅10%，可能成為本年度票房最糟糕的電影。

與此同時，「死侍與金鋼狼」持續熱賣，該片由薛恩李維(Shawn Levy)執導，是自2019年的「小丑」(Joker)後，第二部票房達10億元的R級電影，「死侍與金鋼狼」在上映的第三周已經成為最賺錢的漫威電影之一，也是今年目前的票房第二名，僅次於迪士尼動畫電影「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)，其全球票房為16億元。

布蕾克萊芙莉客串演出「死侍與金鋼狼」，在她主演的「到我們為止」兼任製作，該片改變自柯琳·胡佛(Colleen Hoover)的暢銷愛情小說，布蕾克萊芙莉演出女主角莉莉布魯(Lily Bloom)。

「到我們為止」製作成本僅2500萬元，極佳的票房將為哥倫比亞影業(Columbia Pictures)和Wayfarer Studios帶來可觀利潤，觀眾在影評網站CinemaScore給予A-評分。

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