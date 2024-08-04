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熱帶風暴黛比來襲 估4日登陸佛州恐增強為颶風

編譯廖振堯／綜合報導
預防熱帶風暴黛比來襲，佛州清水(Clearwater)海灘的兩名救生員正在固定救生瞭望台。(美聯社)
預防熱帶風暴黛比來襲，佛州清水(Clearwater)海灘的兩名救生員正在固定救生瞭望台。(美聯社)

一股熱帶低氣壓系統持續增強，3日在古巴北部形成熱帶風暴黛比(Debby)，並預計在穿越墨西哥灣、抵達佛州的過程中再增強為颶風。州長德桑提斯(Ron DeSantis)宣布佛州67個郡縣中的61個進入緊急狀態，各區積極準備防洪；除了佛州，喬州、南卡和北卡州的大西洋沿岸預計也將迎來強降雨，不過黛比登陸後速度應會減慢。

美聯社報導，強風和雷暴已經蔓延到廣大地區，包括佛州南部、佛羅里達群島和巴哈馬群島。預測顯示黛比可能會在4日稍晚或5日登陸並穿過佛州北部進入大西洋，在離開佛州西南海岸時將會增強，因為那裡水溫非常高。預計風暴將為墨西哥灣沿岸大部分地區帶來2至4呎(0.6至1.2公尺)的波浪，人口較少的佛州大把柄區(big bend)風暴潮(storm surge)恐達7級。

預報員稱降雨量將達到6至12吋，偏遠地區降雨量將達18吋，可能造成「局部嚴重」的山洪和城市洪水；佛州西海岸的一些河流可能出現中度洪水。包括埃南多海灘(Hernando Beach)、水晶河(Crystal River)、斯坦哈奇(Steinhatchee)、雪松礁(Cedar Key)等地區的風暴潮恐危及生命。西卓士郡(Citrus)、利維郡(Levy)官員下令沿海地區強制疏散，埃南多郡、曼納替郡(Manatee)、帕斯科郡(Pasco County)、泰勒郡官員呼籲自願疏散。

柑橘郡警長估計其疏散區內有2.1萬人，他們於去年伊達利亞颶風(Idalia)期間從風暴潮洪水中救出了73人，警長希望不要重蹈覆轍，因為屆時不會有足夠的急救人手。

坦帕(Tampa)官員已發放3萬多個沙袋來抵禦洪水，並清理雨水排水溝、檢查全部發電機及其他一切必要措施。埃南多海灘的管理人員從上月30日便開始防洪，將船隻固定、備妥工具箱並將所有物品綁好。鑑於伊達利亞颶風時當地商店淹水約一呎深，海灘3日關閉前已將電腦等電子設備搬離地板，門也用沙袋和膠帶封好。

熱帶風暴黛比衛星雲圖。(NOAA)
熱帶風暴黛比衛星雲圖。(NOAA)

佛州 洪水 颶風

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