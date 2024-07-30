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華府政圈 共和黨女性瘋穿「賈姬裙」 掀時尚風

編譯陳韻涵／綜合報導
這款以前第一夫人賈姬‧甘迺迪命名的「賈姬裙」，最近廣受共和黨女性職員和國會女性員工的歡迎，掀起政治圈時尚潮流。(Tuckernuck服飾官網)
這款以前第一夫人賈姬‧甘迺迪命名的「賈姬裙」，最近廣受共和黨女性職員和國會女性員工的歡迎，掀起政治圈時尚潮流。(Tuckernuck服飾官網)

共和黨政治族女性職員近期經常穿著華盛頓特區線上女裝零售業者「Tuckernuck」設計的售價268 元「賈姬裙」(Jackie)，掀起政治圈時尚潮流。

華盛頓郵報報導，Tuckernuck以民主黨故總統甘迺迪夫人賈姬‧甘迺迪(Jacqueline "Jackie" Kennedy Onassis)的名字，為這款短袖一件式無腰身A字裙命名，其特色為辮子狀的圓領設計，且以WASPy蠟筆盒的顏色為靈感，推出紅色、象牙白、珍珠白、亮粉紅色、棕櫚綠等20多種顏色款式。

「賈姬裙」的時尚輪廓與粗花呢布料，令人憶起第一夫人結合朝氣蓬勃與華麗香奈兒(Chanel)的獨特魅力；「賈姬裙」的腰際與臀部有四個金扣口袋，Tuckernuck也推出無袖和長袖款式的「賈姬裙」，長袖款的價格略高。

Tuckernuck三位創辦人之一的沃塔(September Votta)近期受訪表示，「我們會思考客戶受到誰啟發，我們總是發現，賈姬如同繆斯。當我們設計產品時，我們會思考名稱的含義。因此，我們希望創造出適合多種體態，且在各種顏色襯托之下都很好看的產品。」

三名創辦人表示，Tuckernuck於2022年夏季推出「賈姬裙」以來，已售出近十萬件。

沃塔和另一名共同創辦人馬德琳‧葛雷森(Madeline Grayson)表示，「賈姬裙」最大的市場在紐約和德州，如今則成為華盛頓街頭的常見景象，尤其是在國會山莊。

福斯新聞(Fox News)主播、多位第一夫人，以及副總統賀錦麗加入的古老非裔姐妹會「Alpha Kappa Alpha」成員，都穿過「賈姬裙」。

電商平台「亞馬遜」(Amazon)已出現標價48.99元的「賈姬裙」贗品，也可能是詐騙。

曾在國會任職的公關專家蘿倫‧雷丁頓(Lauren Reddington)在個人網站「蘿倫‧安」(Lauren Anne)上討論「賈姬裙」，形容「它讓妳立刻感覺煥然一新，渾然天成」，而她自己就有粉紅色和綠色兩件「賈姬裙」。「這是一件完美的連身裙，也難怪受到華府和國會山莊職員的青睞，不意外。」

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