周末票房 漫威再登峰 「死侍與金鋼狼」進帳2.05億

超級英雄電影「死侍與金鋼狼」上映第一周登上北美票房冠軍，大賣2億500萬元，躋身影史首映票房前十名。(美聯社)

漫威 再回票房巔峰！超級英雄電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)上映第一周登上北美票房冠軍，大賣2億500萬元，打破先前由「死侍」(Deadpool)第一集保持的R級電影首映票房紀錄，並躋身影史首映票房前十名。

加上在52個海外市場獲得2億3330萬元的票房收入，「死侍與金鋼狼」的全球首映票房預計將超過4億3830萬元。

在國內最佳首映票房方面，「死侍與金鋼狼」排進第八名，介於「復仇者聯盟 」(The Avengers，2億740萬元)和「黑豹」(Black Panther，2億200萬元)之間，將「復仇者聯盟2：奧創紀元」(Avengers: Age of Ultron)擠出前十名榜單外。

「死侍與金鋼狼」創下今年目前為止最佳的首映票房成績，超越迪士尼 動畫電影「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2，1億5420萬元)，同時打破2019年真人版「獅子王」(The Lion King，1億9180萬元)保持的7月最佳首映票房紀錄；本片是連續第34部獲得票房冠軍的漫威電影宇宙(MCU)電影，這些佳績是從前的R級電影難以達到的成就。

本片的成功是漫威工作室(Marvel Studios)的重要時刻，最近幾部的漫威電影表現皆不盡理想，尤其是去年11月上映的「驚奇隊長2」(The Marvels)，首映票房僅4700萬元，成為史上票房最低的MCU電影。

漫威最新救世主由兩名超級英雄聯手出擊，這兩個角色都在MCU之外開啟他們的系列電影，萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)飾演的死侍和休傑克曼(Hugh Jackman)飾演的金鋼狼先前皆屬於二十一世紀福斯(21st Century Fox)旗下的電影角色，二十一世紀福斯20年來一直持有「X戰警」(X-Men)和「驚奇4超人」(Fantastic Four)等漫威角色的版權。

2019年迪士尼收購二十一世紀福斯的電影和電視資產，並計畫開始讓福斯旗下的角色融入凱文·費吉(Kevin Feige)的漫威電影宇宙。

在周末的聖地牙哥國際動漫展上，漫威也公布最新消息，「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)將再以「末日博士」(Doctor Doom)的身分重回漫威宇宙。