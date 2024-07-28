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5年漲近2倍 美國入門房價237城市百萬元起跳

記者張聲肇／綜合報導
全美房價五年內上漲近兩倍，237個城市的入門房價都從百萬元起跳。(美聯社)
全美房價五年內上漲近兩倍，237個城市的入門房價都從百萬元起跳。(美聯社)

房地產市場調查公司Zillow25日指出美國房價五年上漲近兩倍，237個城市的入門房價都從百萬元起跳；一方面顯示擁有自宅的人都是百萬富翁，另一方面也凸顯住宅危機嚴重性。

該公司資深經濟學家狄翁蓋(Orphe Divounguy)說，買不起房屋的問題，已經全面惡化，在昂貴的海岸市場，百萬起跳的房子遠比從前多，「自有住宅擁有率低的地方如此，建築法規較繁複的房也是如此。」

首購族房屋超過一百萬元的城市，2019年時只有84個，如今已有237個。Zillow定義的「入門房價」是某一城市房屋市場最低三分之一的房屋價格。

房價百萬起跳的城市最多的是加州、紐約州和新澤西州；其實全美有一半的州，其中至少有一個城市的房價會令首購族先考慮自己是否有「百萬身價」。

民眾談房色變的兩大因素是房價飛漲和房貸利率升高。蓋洛普5月民調發現，76%的人說，現在不是買房的時候。當然，供需不均衡，需求高於供應，也是房價上揚的原因。

新冠疫情期間，在家上班人數大增，大面積房舍的需求驟增，接著，聯準會為了打擊通膨而升息，房貸利率也隨之攀高。到了2024年，想購屋的人面臨高興不起來的「高房價、高利率」雙結合。

不利首購族的雙結合，讓愈來愈多年輕人延長租屋時間，首購族的中間年齡比2019年提高1歲，為35歲，因為他們面對的是一整個世代以來，最令人望而怯步的房屋市場。

全國房地產業者協會分析1999年以來的資料，說6月全美中古屋的中間價格已經漲為42萬6900元，連續第二個月寫下新紀錄。許多城市的中古屋中間價遠高於此。

起步房價的漲勢比平均房價更兇：這五年來各漲了54.1%和49.1%，讓首購族更難以「大膽進場。」南加大公共政策教授簡金斯(Jeffrey Jenkins)說，想購屋的人多，而適合他們需求面積的房屋供應量，則少於上市的大面積房。

房價 利率 房地產

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