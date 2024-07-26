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墨西哥毒梟贊巴達、「矮子」古茲曼兒子 在德州被捕

編譯陳韻涵／綜合報導
墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼的兒子奧維迪奧‧古茲曼被捕的資料照片。(美聯社)
墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼的兒子奧維迪奧‧古茲曼被捕的資料照片。(美聯社)

司法部表示，墨西哥西納羅亞毒梟贊巴達(Ismael "El Mayo" Zambada)及其前搭檔、人稱「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)的長子奧維迪奧(Ovidio Guzmán López)25日在德州艾爾帕索(El Paso)落網。

墨西哥大毒梟贊巴達的資料照片。(路透)
墨西哥大毒梟贊巴達的資料照片。(路透)

司法部發出聲明表示，「司法部已拘留另外兩名，被指控為西納羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)領袖的人，該集團是世上最暴力的一大販毒組織」。

司法部聲明指出，贊巴達和奧維迪奧在美國面臨多項指控，涉及「領導販毒集團的犯罪活動，包括致命芬太尼(fentanyl)製造和販運網路」。 

路透在司法部發布聲明前，即搶先報導奧維迪奧落網的消息。

路透引述兩名美國官員的說法報導，贊巴達和奧維迪奧搭乘私人飛機降落後，隨即遭美國當局拘留。

贊巴達是墨西哥史上最有影響力的毒梟之一，他與「矮子」堪稱「起家弟兄」，共同創立西納羅亞販毒集團。

「矮子」2017年引渡來美受審後，被判處無期徒刑，目前關押在高度戒備監獄中。

矮子被引渡後，他的犯罪帝國由他的四個兒子、人稱「小矮子」(Los Chapitos)繼承接管，且是進入美國的一大芬太尼來源。

「矮子」引渡後，贊巴達和「小矮子」關係不睦，而美方如今逮捕贊巴達和奧維迪奧，可能撼動墨國毒品產業，甚至掀起一場腥風血雨。

美國聯邦檢察官今年2月指控贊巴達共謀製造和分銷芬太尼，而聯邦緝毒局(DEA)則表示，芬太尼是18歲到45歲美國人的主要死因。

司法部 墨西哥 德州

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