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RealPage助房東調高租金 聯邦提控

編譯潘勛／綜合報導
許多房東利用RealPage公司的YieldStar應用程式分享房租及出租率資訊，抬高房租價格，目前RealPage已遭很多房客及檢察官告上法庭，指控有設協違反壟斷法。圖為一名男子正仔細查看紐約房仲公司櫥窗的公寓出租廣告。(路透)
許多房東利用RealPage公司的YieldStar應用程式分享房租及出租率資訊，抬高房租價格，目前RealPage已遭很多房客及檢察官告上法庭，指控有設協違反壟斷法。圖為一名男子正仔細查看紐約房仲公司櫥窗的公寓出租廣告。(路透)

因為太多房東都用RealPage公司的產品YieldStar來分享房租索費數據以及租住率，公司再把這資訊餵給演算法，取得給房東的租金建議，往往比有競爭的市場來得高，房東因此調高租金，增加房客的負擔，目前RealPage已遭很多房客及檢察官告上法庭，指他們有違反壟斷法的情事。

紐約時報報導，若沒有YieldStar，房東們本來無法共謀而了解競爭對手詳盡且私密的租金資訊。RealPage公司向房東們打廣告，說自己的產品是項工具，可以幫他們取得收入，高出市場價格3%到7%。

RealPage已否認公司軟體方便房東們勾結。6月公司在網站發表聲明，認為「有很多複雜的政經力量」，例如出租住房單位短供，才促使全國租金上漲。

使用RealPage的軟體來訂定租金，2022年曾是ProPublica組織的調查對象。反壟斷法專家表示，這些官司的指控若有佐證，那麼違反聯邦反壟斷法的狀況就很明顯。

威斯康辛大學(University of Wisconsin)專研反壟斷法榮譽教授卡斯騰森(Peter Carstensen)表示，有種新興觀點認為，這些交易機密生意資訊的行為，挑起可觀的競爭疑慮。他表示，使用演算法的軟體加速這種協調，讓多得多的玩家取得非常好的資訊，而協調共謀成其可能。

有好一段時間房租上漲，變成通膨異常強勁的推手，官司紛紛出現。Zillow統計數據指出，2022年初全國房租成長達到尖峰，來到年率16%的程度。

2022年下旬，一些城市如西雅圖、阿布奎基(Albuquerque)、德州奧斯汀等城市代表租屋族而發起集體訴訟，RealPage開始嘗到壓力。華府特區檢察長施瓦布(Brian Schwalb)控告該公司及特區內14名最大的房東，是公家機構首度提出這種訴訟。

司法部還未對RealPage興訟，但部內的反壟斷單位去年11月發表法律意見，支持租屋族的立場；該意見凸顯聯邦單位對這個命題有興趣，認為使用演算法來訂價違反法律。

房東 租金 華府特區

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