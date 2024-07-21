緊急降落失敗…飛機墜毀俄亥俄州1機場附近「釀3死」 當局展開調查

美國航管當局表示，1架飛機試圖在俄亥俄州 1座機場緊急降落失敗、不慎墜毀，造成機上3人死亡，當局已展開調查。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，1架雙引擎飛機比奇60（Beechcraft 60）在當地時間昨夜6時45分，於俄亥俄州揚斯敦-沃倫地區機場（Youngstown-Warren Regional Airport）附近墜毀。

位於莊柏郡（Trumbull County）的俄亥俄州公路警察（Ohio State Highway Patrol）分局，大約在昨夜7時不久後接獲通知，他們說這起發生在機場北邊的事故，造成1名機師和2名乘客喪生。

一名官員表示，罹難者家屬已接獲通知，預計稍後公布罹難者姓名。

俄亥俄州公路警察沃倫分局昨天下午召開記者會表示，「（事故肇因）懷疑是機械故障。根據報導，這架飛機在」墜毀前，試圖在佛勒鎮（Fowler Township）「其中一條跑道附近緊急降落」。

FAA發布聲明說，國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）已對此展開調查。俄亥俄州公路警察強調，該州州警已獲當地警力、消防單位及莊柏郡行政司法長官辦公室到案發現場進行協助。