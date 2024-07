慶阿波羅11號登月55周年 周末活動多

太空人艾德林1969年7月20日在月球表面上,與美國國旗拍照。(美聯社)

20日是阿波羅11號太空人 登月55周年紀念日,本周末美國將舉行月球節、電影播放等活動慶祝,同時適逢滿月,讓民眾望月緬懷阿姆斯壯(Neil Armstrong)踏出「人類的一大步」。

高齡94的艾德林(Buzz Aldrin)是阿波羅11號機組員中,唯一還在世的太空人,20日晚他將出席聖地牙哥航空與太空博物館 慶祝大會,料將成為報紙頭題。1969年登月當天,在地面控制台和他們聯絡的太空人杜克(Charlie Duke)也將共襄盛舉。

博物館館長季綴克(Jim Kidrick)鑒於這個日子不但是「美國歷史,也是世界歷史」當中,最具歷史意義的日子,忍不住要舉辦盛大的慶祝會。

無法參加聖地牙哥、卡納維拉角(Cape Canaveral)或休士頓 活動的人,還有很多別的選擇,例如,好好欣賞一下史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)主演的輕鬆回顧電影「載我到月球」(“Fly Me to the Moon”),也能感受到夜晚天邊那片明鏡的魅力。

有研究興趣的人,可以上史密森尼學會國家航空與太空博物館特製的「阿波羅11號登月」網站,學習一切有關登月的過程與細節。

地面或室內活動不夠讓你動心的話,20日晚到21日早晨,抬頭可望圓圓的滿月。

美聯社整理了下列55周年慶活動重點:

•「老鷹號」太空艙登陸了:東部時間下午4時17分,休士頓太空中心任務管制室聽到阿姆斯壯從24萬哩上空傳來的無線電回報:「休士頓,我們來到寧靜海基地了,老鷹號已經登陸。」太空總署署長納爾遜說,那一刻,是全國人心最團結的時候。

•「人類的一大步」:講出這句話的阿姆斯壯,其俄亥俄州故鄉瓦帕庫納塔(Wapakoneta)有個阿姆斯壯航太博物館,20日將主辦兩場「奔月競賽」,隨後發射模型火箭以娛嘉賓。

•「壯觀的蕭索」(Magnificent Desolation):艾德林看到月亮的景象後講出這句話。三位太空人的登月服裝及返回地球的太空艙將在華府博物館展出。