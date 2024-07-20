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慶阿波羅11號登月55周年 周末活動多

記者張聲肇／綜合報導
太空人艾德林1969年7月20日在月球表面上，與美國國旗拍照。(美聯社)
太空人艾德林1969年7月20日在月球表面上，與美國國旗拍照。(美聯社)

20日是阿波羅11號太空人登月55周年紀念日，本周末美國將舉行月球節、電影播放等活動慶祝，同時適逢滿月，讓民眾望月緬懷阿姆斯壯(Neil Armstrong)踏出「人類的一大步」。

高齡94的艾德林(Buzz  Aldrin)是阿波羅11號機組員中，唯一還在世的太空人，20日晚他將出席聖地牙哥航空與太空博物館慶祝大會，料將成為報紙頭題。1969年登月當天，在地面控制台和他們聯絡的太空人杜克(Charlie Duke)也將共襄盛舉。

博物館館長季綴克(Jim Kidrick)鑒於這個日子不但是「美國歷史，也是世界歷史」當中，最具歷史意義的日子，忍不住要舉辦盛大的慶祝會。

無法參加聖地牙哥、卡納維拉角(Cape Canaveral)或休士頓活動的人，還有很多別的選擇，例如，好好欣賞一下史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)主演的輕鬆回顧電影「載我到月球」(“Fly Me to the Moon”)，也能感受到夜晚天邊那片明鏡的魅力。

有研究興趣的人，可以上史密森尼學會國家航空與太空博物館特製的「阿波羅11號登月」網站，學習一切有關登月的過程與細節。

地面或室內活動不夠讓你動心的話，20日晚到21日早晨，抬頭可望圓圓的滿月。

美聯社整理了下列55周年慶活動重點：

•「老鷹號」太空艙登陸了：東部時間下午4時17分，休士頓太空中心任務管制室聽到阿姆斯壯從24萬哩上空傳來的無線電回報：「休士頓，我們來到寧靜海基地了，老鷹號已經登陸。」太空總署署長納爾遜說，那一刻，是全國人心最團結的時候。

•「人類的一大步」：講出這句話的阿姆斯壯，其俄亥俄州故鄉瓦帕庫納塔(Wapakoneta)有個阿姆斯壯航太博物館，20日將主辦兩場「奔月競賽」，隨後發射模型火箭以娛嘉賓。

•「壯觀的蕭索」(Magnificent Desolation)：艾德林看到月亮的景象後講出這句話。三位太空人的登月服裝及返回地球的太空艙將在華府博物館展出。

太空人 博物館 休士頓

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