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亞利桑納州馬瑞科帕郡 今年逾300人疑似熱死

記者張聲肇／綜合報導
鳳凰城所在的馬瑞科帕郡自今年初到7月13日為止，疑似熱死的人數竟超過300，當局正在調查釐清確實原因。圖為在公眾涼爽中心內避暑的老人。(美聯社)
鳳凰城所在的馬瑞科帕郡自今年初到7月13日為止，疑似熱死的人數竟超過300，當局正在調查釐清確實原因。圖為在公眾涼爽中心內避暑的老人。(美聯社)

亞利桑納州馬瑞科帕郡(Maricopa County)今年初到7月13日為止，疑似熱死的人數竟然超過300，其中將近100人死於7月7日至13日最高溫達118℉的一周內，當局正在調查釐清相關原因。亞利桑納、內華達、德州今年6月都創下高溫紀錄。

郡政府官員18日表示，目前為止確認熱死的人數是23，其中17人是直接熱死，另6人的死因是「酷熱造成」。

馬瑞科帕郡包括鳳凰城都會區，人口440萬，是全國第四大郡。

該郡公衛處助理處長史達卜(Nick Staab)說，「我們知道今年6月比去年6月熱，我們知道溫度愈高，酷熱相關的死亡風險也愈高。」

據NBC新聞台報導，總計全美今年迄今確定死於燠熱相關原因的人數，至少有73人。

西南部的熱浪顯然還沒達到最高峰，鳳凰城19日最高溫可能達到116℉，當局已發布警報，說20日晚上之前，都可能出現「過熱」天氣。18日直到周末，還可能出現雷暴。

去年此時，馬瑞科帕郡確認熱死的人數僅12，另106案例須調查確認。總死亡人數當中，70%為男性，過半與吸食毒品有關，39%為無家可歸的遊民。13%與喝酒、酒精中毒有關。

國家氣象局說，「過熱」警報是指根據當地標準，都算是「很熱」的溫度，必須設法降低極度酷熱的衝擊。

馬瑞科帕郡居民可打211急救電話，確認最近的涼爽中心地址，並要求免費接送。鳳凰城的消防急救隊今年首度試用「大冰袋」急速降溫法，看看能否降低中暑死亡人數。

馬瑞科帕郡的統計根據郵遞區號逐區累計，目前為止酷熱相關死亡人數最多的是鳳凰城東郊的梅莎市(Mesa)。

衛生部資料顯示，去年該郡確定死於酷熱的人數多達579，另56人「疑似」熱死，比2022年386人大幅增加。去年死者當中，四分之一死於室內，其中三分之二因為冷氣機失靈。

7月17日中午，鳳凰城市區測得氣溫為111℉，19日最高溫可能達到116℉。(美...
7月17日中午，鳳凰城市區測得氣溫為111℉，19日最高溫可能達到116℉。(美聯社)

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