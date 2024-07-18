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聯邦撥款50億 助16州改建老橋

記者張聲肇／綜合報導
圖為卡車通過連貫俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華、橫跨哥倫比亞河的5號州際公路大橋。這座橋將獲14億元聯邦經費進行重建。(美聯社)
圖為卡車通過連貫俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華、橫跨哥倫比亞河的5號州際公路大橋。這座橋將獲14億元聯邦經費進行重建。(美聯社)

運輸部17日宣布提供50億元聯邦經費給16州維修或更換數十座老橋，這16州是聯邦基建法核准大筆經費的最新受益者。

運輸部長布塔朱吉說，其中最大一筆14億元，將用來重建連貫俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華的5號州際公路、橫跨哥倫比亞河的兩座垂直升降橋。他說，這兩座橋去年12月已獲6億元補助，因為該地區「最糟糕的卡車貨運瓶頸」就是它們造成的。

新橋不但抗強震，還改進為多車種營運模式，讓各型汽車、行人、腳踏車和捷運交通可以暢行無阻。

俄勒岡州長柯特克(Tina Kotek)對這筆聯邦補助款大表讚揚，說改建新橋不但有助經濟發展，也能減低碳排放，緩減氣候變遷效應。

其他超過5億元的補助對象包括麻州鱈魚角的薩加摩爾橋(Sagamore Bridge)，阿拉巴馬州莫比爾市(Mobile)10號州際道路改進計畫，以及賓州哈瑞斯堡83號州際道路南段橋梁。

布塔朱吉17日特地視察了哈瑞斯堡橋梁。他說，這些待改建或維修的橋梁，不但對影響地區交通，最終也會衝擊美國經濟，「其現況卻亟需大量資金的投入，才能讓人民安全通過，同時讓供應鏈保持暢通。」

拜登總統2021年簽署實施撥款總額1.2兆元的基礎建設法，其中僅橋梁改建與維修費就有400億元，分五年撥款完畢，這是幾十年來橋梁維修與新建獲得的最大一筆挹注。拜登在競選連任的談話當中，總不忘提起這點。

不過，和美國道路與運輸建築業者協會預估全美橋梁修繕費3190億元比起來，拜登政府17日宣布的最新挹注金額，簡直杯水車薪。

聯邦政府評估，每天1.67億輛車通行的4萬2400座橋梁情況很差，其中五分之四不是由次結構體撐著，就是支撐路面的主結構有問題。根據美聯社的分析，這些狀況不良的橋梁當中，有1萬5800座，10年前就已列為「危橋」。美國待修或重建橋梁的平均年齡為70歲。

拜登 俄勒岡州 阿拉巴馬州

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