新加坡防長會見奧斯丁 強調與美合作AI軍事應用重要性

正在美國訪問的新加坡國防部長黃永宏（中間，左）16日與美國國防部長奧斯丁會面，雙方討論彼此國防關係。（新加坡國防部提供）

正在美國訪問的新加坡國防部 長黃永宏今天與美國國防部長奧斯丁會面，雙方代表簽署在數據分析和人工智慧 領域的合作意向聲明，黃永宏表示，人工智慧讓軍隊在數位戰場確保優勢越顯重要，很高興新加坡與美國合作。

新加坡國防部發布新聞稿表示，新加坡國防部長黃永宏在五角大廈與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）見面，重申雙邊國防關係及互利夥伴關係。

新加坡國防部指出，雙方討論了美國在亞太地區的存在和參與，黃永宏對美國長期以來支持新加坡武裝部隊在美訓練，以及購買和使用F-35戰機相關事務表示感謝。

此外，雙方討論AI人工智慧等新興技術領域的合作，對於新加坡國防部副常任秘書姚志龍准將，與美國國防部首席數位及人工智慧官員普蘭姆（Radha Iyengar Plumb）簽署在數據、分析和人工智慧方面的合作意向聲明，黃永宏及奧斯丁表達歡迎。

黃永宏指出，人工智慧在幫助軍隊於現今數位戰場確保競爭優勢越來越重要，很高興新加坡和美國正密切合作，以加速和擴大在軍事應用上採納人工智慧。

新加坡國防部表示，這項合作意向聲明以兩國長期的國防技術合作為基礎，符合兩國在2005年達成的安全戰略框架協定，以及2015年簽署的加強防務合作協定，即兩國同意在新興、先進及特定領域展開合作，並在現有的軍事、政策、戰略、技術和非傳統安全領域，進一步加強防務合作。

黃永宏15日至18日訪美期間除與奧斯丁會面，也將出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）並發表談話。